Neguinho da Beija-Flor celebra última vitória no Carnaval Carioca em grande estilo

Em um evento marcante, Neguinho da Beija-Flor, ícone do samba brasileiro, celebrou sua 15ª e última conquista no Carnaval carioca. Aos 75 anos, o artista recebeu a homenagem cercado por jornalistas e membros da agremiação, refletindo sobre sua trajetória vitoriosa. “Alô, comunidade! Vamos comemorar. Encerrei com chave de ouro. Deus foi muito bom”, declarou ele, visivelmente emocionado.

Luiz Antônio Feliciano Marcondes, nome de batismo de Neguinho, anunciou sua aposentadoria após 51 desfiles à frente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sob sua liderança, a agremiação conquistou todos os títulos possíveis. O artista é também o criador do famoso grito de guerra da escola: “Olha a Beija-Flor aí, gente!”.

Compositor de sambas icônicos, como “Sonhar Com Rei Dá Leão”, que rendeu à escola seu primeiro título em 1979, Neguinho foi reconhecido ao longo de sua carreira com seis Estandartes de Ouro, sendo cinco deles na categoria melhor intérprete (1985, 2002, 2003, 2009 e 2013) e um como personalidade do ano.

A vitória deste ano para a Beija-Flor teve como enredo uma homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, que faleceu durante a pandemia de Covid-19. Laíla era uma figura central na escola e reconhecido por sua profunda compreensão dos aspectos que envolvem os desfiles de carnaval. Embora fosse torcedor fervoroso da escola Salgueiro, sua contribuição foi crucial para o sucesso da Beija-Flor ao longo das décadas.

Laíla influenciou todos os aspectos do carnaval na Beija-Flor, desde a seleção dos sambas até a harmonia dos desfiles. Conhecido por sua fé nos orixás e suas práticas espirituais que incluíam charutos e marafos antes dos desfiles, ele sempre entrava na Sapucaí com um olhar confiante e adornos que simbolizavam proteção.

O desfile deste ano impressionou tanto o público quanto os jurados com suas alegorias exuberantes e visualmente impactantes. Um dos momentos mais emocionantes foi a revoada de beija-flores que simbolizava a eternidade de Laíla. Um carro alegórico apresentava uma escultura realista do homenageado segurando suas contas sagradas.

Laíla participou do último campeonato vencido pela Beija-Flor em 2018, deixando um legado indelével na história do carnaval carioca.