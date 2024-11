Neguinho da Beija-Flor anuncia aposentadoria após 50 anos de samba

Em um momento marcante para o samba e para a história do carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor, renomado intérprete da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, anunciou sua aposentadoria após quase meio século de dedicação à agremiação. O cantor, que se tornou sinônimo do nome da escola, revelou em entrevista à apresentadora Mariana Gross que o desfile de 2025 será seu último na Marquês de Sapucaí.

Aos 75 anos, Neguinho expressou sua emoção ao compartilhar a decisão com os fãs, destacando que o próximo carnaval será uma homenagem ao mestre Laíla. “Depois do carnaval de 2025, eu encerro minha carreira na avenida. A gente morre duas vezes, quando morre de verdade e quando para”, declarou ele, visivelmente emocionado.

Desde que assumiu o posto de intérprete em 1975, Neguinho esteve presente em todos os 14 títulos conquistados pela azul e branca da Baixada Fluminense. Sua voz potente e carismática foi uma constante nos desfiles memoráveis da Beija-Flor, incluindo o famoso desfile com o Cristo mendigo, censurado na época.

Apesar do afastamento dos desfiles, Neguinho afirmou que continuará a se apresentar como cantor. Em uma carta de despedida endereçada à escola e seus seguidores, ele relembrou momentos icônicos de sua trajetória e expressou gratidão por todas as experiências vividas ao lado da comunidade nilopolitana.

“Ao longo desses 50 anos na Beija-Flor, vivi momentos de extrema felicidade. Nunca pensei em receber um salário pela dedicação à escola; nossa relação sempre foi baseada no amor e respeito mútuos”, escreveu. Neguinho também recordou sua luta contra o câncer e como a energia do carnaval o ajudou a enfrentar a doença.

Com um legado indelével no mundo do samba, Neguinho deixa um espaço que será difícil de preencher. Seu compromisso e paixão pela Beija-Flor são inquestionáveis e continuarão a inspirar futuras gerações de sambistas. Ao encerrar seu ciclo na Sapucaí em 2025, ele não apenas celebra uma carreira repleta de êxitos, mas também solidifica seu lugar na história como um dos maiores ícones do carnaval brasileiro.

Neguinho da Beija-Flor participou recentemente do lançamento do enredo para o carnaval de 2024 ao lado da cantora Ludmilla, demonstrando mais uma vez sua conexão inquebrantável com a escola que ajudou a tornar uma potência no cenário carnavalesco nacional.