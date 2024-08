Negrayscow faz crítica bem-humorada em videoclipe de “Tupiniviking”

A banda Negrayscow de Petrópolis/RJ lançou recentemente o videoclipe da música “Tupiniviking”, que mistura humor com críticas ao metaleiro brasileiro e já alcançou 41 mil visualizações no YouTube.

Formado em 2008, o quarteto é composto por Tricks (baixo/vocal), Popoto (guitarra/vocal), Gabriel Mabumba (bateria/vocal) e Lello (vocal principal/percussão). Com um estilo que une temas nerds, metal e humor, as letras em português da Negrayscow têm o objetivo de ser uma porta de entrada para o rock entre os jovens.

Lello, vocalista, explicou que “como a Negrayscow é uma banda temática, o clipe e a música ‘Tupiniviking’ foram uma forma de trabalharmos a temática viking por um viés diferente, não falando dos vikings diretamente, mas pelo ponto de vista de um personagem que se vê como um ‘viking’ de hoje em dia. Assim, pudemos incluir diversas referências, piadas e até mesmo críticas a certas visões de mundo.”

No videoclipe de “Tupiniviking,” a travessia Rio-Niterói ganha destaque, simbolizando uma jornada épica que contrasta humoristicamente com a realidade cotidiana. O protagonista do clipe, autodenominado “Tupiniviking,” embarca nas barcas que fazem a travessia entre Rio de Janeiro e Niterói, imaginando-se em uma verdadeira navegação viking.

A produção do videoclipe contou com várias locações, incluindo o Bar Viking Axes, a Lapa no Rio de Janeiro, e a praia de São Francisco em Niterói. O clipe também envolveu a participação de diversos personagens importantes, como Alita 2B, uma cosplayer carioca que interpretou a Valquíria, e Gui DeLucchi, guitarrista da banda Innocence Lost, que desempenhou o papel de viking.

O clipe apresenta vários easter eggs, como camisetas de bandas amigas, e cada integrante da Negrayscow desempenha mais de um papel no vídeo. “Depois de tanto esforço, o resultado tem sido incrível,” disse Lello. “Hoje, o clipe passou dos 40 mil visualizações, e a participação de Gui DeLucchi e Alita 2B fez com que tanto a galera do rock quanto a comunidade geek acompanhassem o projeto. Acho que conseguimos fazer um bom equilíbrio dos pilares da banda nesse caso.”