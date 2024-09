Negra Li celebra sua trajetória musical em único show no Sesc Santo André

No dia 5 de outubro Negra Li se apresenta no teatro do Sesc Santo André em um show que irá emocionar o público. Com sua voz inconfundível e um repertório que atravessa diferentes fases de sua carreira, a cantora é conhecida por sua versatilidade e por mesclar gêneros como rap, R&B, pop e MPB, se firmando através dos anos como uma grande artista da música brasileira.

Nascida na Vila Brasilândia, Liliane de Carvalho deu seus primeiros passos na música aos 16 anos, quando entrou para o grupo RZO, onde ganhou projeção com a faixa “Paz Interior” e, mais tarde, com a colaboração marcante em “Não é Sério”, ao lado de Charlie Brown Jr. O sucesso com o grupo a impulsionou a seguir uma carreira solo, marcada por conquistas. Em 2005, se tornou a primeira rapper brasileira a assinar com uma gravadora multinacional, lançando o álbum colaborativo “Guerreiro, Guerreira”, que lhe rendeu prêmios como o VMB e o Hutúz. Negra Li também se destacou no cinema e na televisão, com sua atuação no longa Antonia e na série homônima que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional. No decorrer dos anos, ela dividiu suas paixões entre a música e a dramaturgia, mantendo sua relevância como uma das artistas mais influentes da cena musical brasileira.

Seu repertório incluirá sucessos de toda carreira, como “Você Vai Estar na Minha”, além de músicas de seu álbum mais recentes, Raízes (2018), que ressalta suas conexões com as raízes africanas e a periferia paulistana. Também apresentará os singles, como “Era Uma Vez Liliane” e “Malagueta”, nos quais reflete sobre sua trajetória e explora temas como autoconfiança e ancestralidade. Reconhecida por seu talento, resistência e habilidade de transitar entre diferentes gêneros musicais, Negra Li trará ao palco do Sesc Santo André um show envolvente celebrando sua força e os laços firmados através dos anos.

Negra Li

Dia 5/10, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$60,00 / R$30,00 / R$18,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André