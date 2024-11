Nego Di comemora liberdade ao som de samba, churrasco e brinde com advogadas em Canoas

O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, amplamente conhecido pelo público como Nego Di, deixou a Penitenciária Estadual de Canoas após passar mais de quatro meses detido. Acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, o humorista foi liberado na última quarta-feira (27) por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu a ele liberdade provisória até o julgamento do mérito de seu habeas corpus.

Nego Di é acusado de integrar um esquema fraudulento relacionado à venda online de produtos que não eram entregues aos compradores. Junto ao sócio Anderson Boneti, ele teria lesado mais de 370 pessoas através do site Tadizuera entre março e julho de 2022. Investigações apontam que a dupla teria movimentado mais de R$ 5 milhões em contas ligadas ao influenciador durante o período.

Após deixar o presídio, as primeiras horas de Nego Di em liberdade foram marcadas por uma celebração íntima ao lado da esposa Gabriela Sousa, suas advogadas Tatiana Borsa e Camila Kersch, e amigos próximos. O evento, compartilhado nas redes sociais, mostrou momentos de descontração com samba e churrasco à beira da piscina.

A decisão judicial que permitiu a soltura de Nego Di impõe medidas cautelares rigorosas, incluindo a obrigação de se apresentar periodicamente à Justiça, restrições para mudar de endereço ou se ausentar da comarca sem autorização prévia, além da proibição do uso das redes sociais e do recolhimento de seu passaporte.

No contexto judicial, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou que os crimes imputados a Nego Di não envolveram violência ou ameaça grave, considerando também fatores pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa ao conceder a liberdade provisória.

Conhecido nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 2021, onde foi eliminado com recorde de rejeição, Nego Di também já enfrentou sanções legais devido à divulgação de informações falsas em suas redes sociais. Em maio deste ano, ele foi obrigado pela Justiça a remover publicações inverídicas sobre enchentes no Rio Grande do Sul.

O caso continua a atrair atenção significativa devido às repercussões judiciais e midiáticas associadas ao influenciador. O julgamento definitivo do habeas corpus ainda não tem data definida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.