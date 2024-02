Nebulização veicular contra a dengue: ‘Fumacê’ continua nesta 3ª-feira em áreas de Nova Odessa

Continua nesta terça-feira (27/02), entre as 6h e as 10h da manhã, o trabalho de nebulização veicular (“fumacê”) contra os mosquitos Aedes aegypti adultos, transmissores do vírus da dengue.

Estão sendo atendidas mais 78 quadras da cidade, distribuídas em 14 localidades – totalizando mais 2.527 imóveis. Na manhãzinha desta segunda-feira, o veículo com o pulverizador passou pelo Jardim São Jorge, Parque Triunfo e Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Já nesta terça-feira, o fumacê recomeça por um segundo quadrilátero do Parque Triunfo e segue o itinerário divulgado na sexta-feira pela equipe de Zoonoses, incluindo áreas do Jardim Bela Vista, Jardim Novos Horizontes, Jardim Marajoara, Jardim Maria Helena, Jardim Campos Verdes, Núcleo Residencial 23 de Maio, Parque Klavin, Jardim Capuava, Residencial Jequitibás e Jardim Monte das Oliveiras.

Retomado em fevereiro pela Prefeitura de Nova Odessa, o “fumacê” acontece sempre no entorno das quadras onde moram pacientes positivos para dengue nas últimas semanas. Para se “qualificar” para a nebulização, a região tem de ter ao menos dois casos positivos simultâneos da doença. Lembrando que o mosquito Aedes aegypti transmite os vírus da dengue, zika e chikungunya.

Em caso de chuvas, o trabalho será reagendado para o dia seguinte, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. É importante lembrar que mais de 80% dos criadouros estão dentro dos imóveis, nos quintais e casas. Então todo mundo tem que fazer a sua parte e dedicar alguns minutos na semana para jogar fora tudo que possa conter água.

A equipe de zoonoses prossegue com as ações diárias contra o mosquito da dengue, incluindo o trabalho diário de visitação casa a casa, no qual os agentes de Endemias recolhem dos quintais qualquer coisa que possa acumular água parada e orientam os moradores sobre as ações que todos devem tomar dentro de casa.

Nova Odessa e região seguem em estado de alerta para risco de epidemia da dengue. A cidade havia registrado 112 casos positivos da doença neste ano, até o final da semana passada. Os munícipes que identificarem possíveis criadouros em terrenos baldios devem comunicar o Setor Municipal de Zoonoses, pelo telefone (19) 3466-3972.

RECOMENDAÇÕES

O equipamento utiliza baixo volume de inseticida. Mesmo assim, devido à pulverização do veneno contra os mosquitos adultos a partir das ruas atendidas, o Setor de Zoonoses fez uma série de recomendações para os habitantes.

– Deixar as janelas e cortinas abertas em todo o período da nebulização veicular (das 6h às 8h59), exceto em caso de pacientes acamados e bebês;

– Retirar veículos estacionados das vias públicas que vão receber o “fumacê”, facilitando o trabalho da máquina de aplicação;

– Não ficar próximo às janelas ou nas sacadas no momento do “fumacê”. Se possível, ficar nos fundos do imóvel;

– Retirar animais domésticos dos quintais (cães, gatos, passarinhos etc);

– Cobrir as gaiolas de passarinhos (se houver);

– Cobrir ou guardar alimentos e utensílios domésticos em geral;

– Remover roupas do varal;

– Após a passagem do veículo, lavar os bebedouros e comedouros dos animais domésticos com esponja e detergente.