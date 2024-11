NEA-FMABC ilumina o Cristo Redentor e realiza palestras sobre transtornos de aprendizado

Integrantes do Núcleo Especializado em Aprendizagem (NEA) do Centro Universitário FMABC estiveram na cidade do Rio de Janeiro no último fim de semana para realizar ações de conscientização a respeito dos transtornos do aprendizado.

Em uma parceria com a equipe do Santuário Cristo Redentor, o monumento, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, foi iluminado com as cores azul e laranja em campanha pela conscientização da dislexia. Além disso, os colaboradores do santuário participaram de uma palestra sobre os sinais do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ministrada pelos membros do NEA.

A iluminação do Cristo Redentor nas cores azul e laranja surgiu como uma iniciativa do Movimento Dislexia TDAH do Grande ABCD, do qual os integrantes do NEA-FMABC fazem parte. As cores refletem a diversidade de talentos e habilidades da comunidade disléxica, e a campanha serve para incentivar as pessoas a entenderem os sinais do transtorno e buscarem o diagnóstico preciso, algo que facilita o tratamento.

Durante o dia, os membros do NEA realizaram atividades dinâmicas com a equipe de colaboradores do Santuário, detalhando ações que envolvem a habilidade de atenção, com aspectos de impacto na vida pessoal e profissional, além de estratégias e dicas de adaptação para pessoas com o transtorno no ambiente corporativo.

A parceria do NEA-FMABC com o Santuário Cristo Redentor teve início em julho, quando o monumento foi iluminado de laranja em lembrança ao Dia Mundial do TDAH. Nessa primeira visita, a equipe multidisciplinar do núcleo iniciou um trabalho de pesquisa e rastreio de sinais dos transtornos com os colaboradores do Santuário, que receberam os resultados no último sábado.

Giulia Brunoro, analista de marketing do santuário, ressaltou os frutos da parceria com o NEA-FMABC. “A pessoa que passa pela rua vê o Cristo iluminado e se pergunta o motivo, isso ajuda ela a se informar” explica.

“Nós costumamos trabalhar com permutas sociais, e solicitamos como contrapartida que fizessem um trabalho com nossos colaboradores, conversando a respeito dos transtornos e de possíveis sinais. Nós temos um projeto interno que tem como objetivo o bem estar deles, e achamos que essa seria uma boa oportunidade”, completa a analista.