NBB: TV Cultura transmite jogo entre São Paulo e Bauru Basket neste sábado (26/10)

Neste sábado (26/10), a TV Cultura transmite partida entre São Paulo e Bauru Basket, pelo NBB. No Ginásio do Morumbi, na capital paulista, a bola sobe às 17h, e o pré-jogo da Cultura é às 16h45, com narração de Gil Arruda e comentários de Gustavinho Lima.

O Tricolor chega à terceira rodada do campeonato após três vitórias: 81×88, contra o Pato Basquete, fora de casa; 80×82 contra o Corinthians, fora de casa; e 82×66, onde venceu o campeão do ano passado, Sesi Franca, em casa. E se encontra em 2º lugar no NBB com 100% de aproveitamento, atrás apenas do Flamengo, que tem melhor saldo de pontos nas partidas.

Já o Bauru jogou apenas duas vezes, venceu uma e perdeu outra: 93×91 contra o Caixa/Brasília Basquete em casa, e perdeu para o Minas em casa, num placar de 81×82. Com isso, encontra-se no meio da tabela, em 12º lugar, com 50% de aproveitamento.