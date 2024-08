NBB Trio ocupa Vale do Anhangabaú nos dia 24 e 25 de agosto

As pessoas que passarem pelo Vale do Anhangabaú vão notar diversas atividades e atrações que contribuíram para um lazer benéfico. Em mais uma semana de agosto, o Novo Anhangabaú oferece ativações como o evento inédito NBB Trio, uma imersão na modalidade do basquete de rua, e o projeto Feira no Vale, um espaço dedicado a pequenos empreendedores que desejam expor seus trabalhos.

Confira abaixo todos os destaques da semana, que são gratuitos:

Nos dias 24 e 25 de agosto, a Liga Nacional de Basquete e o Novo Anhangabaú oferecem aos paulistanos o NBB Trio, que busca ampliar o diálogo com os apaixonados pelo esporte e incentivar a prática do basquete amador, assim como oportunizar atletas após as categorias de base. Além de apresentações de DJs, pocket shows e live painting, a entrada dos eventos será gratuita mediante cadastro no NBB ID com resgate de ingresso virtual e a doação de 1kg de alimento no local do evento.

No mesmo final de semana, a Feira No Vale acontece, das 14h às 22h, buscando estabelecer parcerias para criar um espaço seguro e bem estruturado onde pequenos empreendedores possam expor seus trabalhos. O objetivo é oferecer aos consumidores uma experiência consciente ao adquirir produtos sustentáveis, exclusivos e feitos à mão com qualidade. Este projeto visa não apenas apoiar o pequeno empreendedor, mas também incentivar práticas de consumo mais responsáveis e promovendo uma economia local sustentável.

Outras atividades da semana – Às quartas-feiras a Vogue Femme, das 20h às 21h, é projetada para ensinar os participantes movimentos básicos e atitudes que serão experimentadas durante os exercícios solos, que dialogam com a cena da arte, da música, da dança e de muitos outros movimentos culturais contemporâneos que surgiram na década de 80.

É Noite de Samba Rock acontece toda sexta-feira, a partir das 19h, e oferece aos participantes duas experiências principais: a primeira é a oportunidade de dançar, se divertir e explorar a cultura do samba rock; a segunda é a celebração da diversidade e pluralidade dos casais que podem se unir e se conectar ao redor de uma boa música..

A programação conta ainda com Hip Hop (terça, das 18h às 20h), Vogue New Way (quarta, das 19h às 20h), Ensaio Aberto House of Harpya (quinta, das 19h às 21h), Ensaio Aberto: Tocando e Dançando com o Sagrado (sexta, 19h às 22h) e Aula de Patins (domingo, 12h às 16h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau