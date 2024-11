NBB: São Paulo vence Flamengo

Em uma noite marcada por intensas emoções, o São Paulo conquistou uma importante vitória sobre o Flamengo no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25, em partida realizada no ginásio Antonio Leme Nunes Galvão, no Morumbi. O triunfo por 77 a 75 interrompeu a série de quatro vitórias consecutivas do time rubro-negro e reverteu a sequência de duas derrotas do Tricolor, consolidando a equipe paulista na quarta posição da tabela.

O embate foi protagonizado por uma performance destacada de Paulo Lourenço, que anotou 14 pontos e 14 rebotes, dividindo o título de cestinha com o companheiro Miller e os flamenguistas Franco Balbi e Kayo. A atuação decisiva de Coelho, André Góes e Ricardo Fischer também contribuiu para o resultado positivo dos anfitriões. Pelo Flamengo, Gui Deodato e Alexey foram os principais destaques em uma noite difícil para os cariocas, que agora ocupam a terceira colocação no campeonato.

Desde o início, o São Paulo demonstrou superioridade ao abrir uma vantagem inicial de 7 a 0. O Flamengo só pontuou após três minutos de jogo, mas mesmo assim viu o Tricolor ampliar a liderança para 16 a 5 com arremessos certeiros de Bennett e Paulo Lourenço. No entanto, a equipe da Gávea esboçou uma reação no final do primeiro quarto, que terminou em 25 a 18 para os donos da casa.

No segundo período, os visitantes conseguiram diminuir a diferença para três pontos, mas as respostas rápidas do São Paulo mantiveram o placar favorável até o intervalo, encerrado em 38 a 36. Durante o terceiro quarto, os paulistas ampliaram novamente sua vantagem com boas jogadas de Miller e André Góes, enquanto o Flamengo lutava para se manter próximo no marcador. A parcial terminou com o São Paulo liderando por 58 a 53.

O último quarto trouxe tensão à quadra, com um empate em 60 pontos após cesta de Alexey pelo Flamengo. O equilíbrio se manteve até os instantes finais, quando Coelho e Bennett garantiram uma margem segura para o São Paulo. Embora Balbi tenha tentado resgatar os cariocas com um arremesso triplo, Jhonatan não conseguiu converter nos segundos finais, assegurando a vitória tricolor.

As escalações das equipes refletiram estratégias bem definidas dos técnicos Jorge Guerra (Guerrinha) pelo São Paulo e Gustavo de Conti pelo Flamengo. A disputa intensa entre as duas equipes mostrou mais uma vez a competitividade e imprevisibilidade do campeonato desta temporada.