NBA multa atleta em R$ 500 mil por acusar juiz de envolvimento com apostas

A NBA multou o pivô do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, em 100 mil dólares (R$ 497,4 mil, na cotação atual) por acusar os árbitros de envolvimento com apostas esportivas.

Gobert sugeriu que os árbitros da liga estavam sendo influenciados por apostas esportivas após uma derrota na prorrogação por 113 a 104 para o Cleveland Cavaliers. Essa é a maior multa aplicada a um jogador não suspenso nesta temporada.

A multa também inclui o gesto de Gobert ao fazer o sinal de dinheiro com as duas mãos em direção aos árbitros depois de ser apitada sua sexta falta no final do quarto período.

“Erros acontecem. Os árbitros também cometem erros. Mas às vezes acho que é mais do que erros. Acho que todos que estão nesta liga sabem. Acho que tem que melhorar. Eu sei que as apostas e tudo mais estão se tornando maiores e maiores, mas não deveria parecer assim”, pontuou Gobert após o jogo.

A liga considerou as declarações críticas anteriores de Gobert sobre os árbitros ao determinar o custo da multa, que normalmente varia entre 10 e 30 mil dólares (R$ 49,7 mil e R$ 149,2 mil) para os jogadores.

Gobert teve sorte de não ser suspenso, dada a gravidade da insinuação. No entanto, ele foi descartado do jogo de domingo contra o Lakers devido a uma lesão na coxa.