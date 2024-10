NBA lança o curta-metragem “THE HEIST II” antes da emirates NBA CUP 

A National Basketball Association (NBA) anunciou hoje a estreia global de “The HEIST II”, que já está disponível em todas as plataformas sociais e digitais da @NBA. O filme celebra a Emirates NBA Cup 2024, que começa com a fase de grupos na terça-feira, 12 de novembro, com uma rodada dupla, com o New York Knicks visitando o Philadelphia 76ers, seguido pelo Golden State Warriors recebendo o Dallas Mavericks.



Mais uma vez ambientado em Las Vegas, “The HEIST II” apresenta um novo capítulo da campanha da última temporada. O filme começa com o atual campeão da Copa da NBA, Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, enquanto ele guarda o valioso troféu da equipe na Copa da NBA. Ainda comemorando a vitória da última temporada, Davis pede champanhe para a suíte de sua cobertura, sem saber que cinco outros All-Stars da NBA, Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Boston Celtics) e Jamal Murray (Denver Nuggets) estão planejando roubar o troféu debaixo de seu nariz. O ator ganhador do prêmio Emmy, Michael Imperioli, reprisa seu papel como o mentor da operação, desta vez ao lado da premiada atriz Rosario Dawson.



Apesar dos esforços furtivos dos jogadores, incluindo iscas, disfarces e teatros, como nadar pela fonte do Bellagio, atravessar um campo de laser, escalar o prédio e passar por poços de elevador, Dawson e Imperioli permanecem dois passos à frente dos astros da NBA, arrebatando o troféu e forçando-os a disputá-lo mais uma vez.



“Com base na energia da campanha bem-sucedida do ano passado, THE HEIST II continua a história divertida e empolgante sobre a disputa por um novo campeonato, tanto para os jogadores da NBA quanto para os fãs”, disse Tammy Henault, diretora de marketing da NBA. “Esperamos que o arco da história familiar de um assalto teatral ressoe com um público amplo e reforce ainda mais que a Emirates NBA Cup traz um novo nível de emoção para o início da temporada.”

O elenco completo de The HEIST II inclui:



Michael Imperioli (“Goodfellas,” “The Sopranos,” “The White Lotus,” “The HEIST” and more)

Rosario Dawson (“He Got Game,” “RENT,” “AHSOKA”)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Serão lançados spots gratuitos antes das rodadas eliminatórias, das semifinais e do campeonato, com Grant Hill, membro do Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, ao lado de Imperioli e Dawson, discutindo a corrida final para a Copa da NBA.

Para ver mais do elenco no set discutindo as filmagens de “The HEIST II” e outras ações nos bastidores, clique aqui. Criado em conjunto com a agência de criação Translation, o filme foi dirigido por Paul Hunter e produzido pela PRETTYBIRD. Versões adicionais de :30, :15 e :10 segundos também serão veiculadas, e o spot será apoiado em todos os canais, incluindo TV linear e conectada, com criativos complementares que ganharão vida em out-of-home, digital, social, áudio e ativos impressos.



Todas as 30 equipes foram sorteadas aleatoriamente em grupos de cinco dentro de sua conferência com base nos registros de vitórias e derrotas da temporada regular de 2023-24. Começando na terça-feira, 12 de novembro, e continuando até a terça-feira, 3 de dezembro, cada equipe jogará quatro jogos designados do Group Play nas “Noites da Copa”, às terças e sextas-feiras. Os parceiros de transmissão ESPN e TNT se unirão para transmitir 14 jogos durante o Group Play.



Oito equipes avançarão para as rodadas eliminatórias, que consistirão em jogos de eliminação simples nas quartas de final, disputados nos mercados das equipes da NBA na terça-feira, 10 de dezembro, e na quarta-feira, 11 de dezembro, e culminarão com as semifinais de eliminação simples no sábado, 14 de dezembro, e o campeonato na terça-feira, 17 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Mais informações sobre a Emirates NBA Cup estão disponíveis aqui.