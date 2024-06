NBA House homenageia seleção brasileira feminina campeã do Mundial de Basquete de 1994

O título no Mundial de Basquete Feminino de 1994 é uma das passagens mais marcantes da história do esporte brasileiro. Para comemorar a marcante data de 30 anos da conquista a NBA Brasil homenageou o elenco campeão em cerimônia realizada na NBA House. Hortência, Paula, Janeth, Alessandra, Leila, Helen, Roseli, Simone, Dalila, além do técnico Miguel Ângelo da Luz comparecem ao evento. Adriana e Cíntia, integrantes do elenco campeão, enviaram vídeos e emocionaram as companheiras. Ruth, que faleceu em 2021, também foi homenageada. Todo o elenco recebeu bolas customizadas pela artista Karol Stefanini.

‏ ‌ ‍

Informações adicionais

‏ ‌ ‍

– A NBA House tem uma variedade de atividades interativas para fãs de todas as idades, incluindo festas para assistir às finais da NBA, apresentações musicais ao vivo, jogos de basquete e competições.

‏ ‌ ‍

– Os fãs também poderão comprar os últimos lançamentos da NBA em uma loja pop-up oficial da NBA.

‏ ‌ ‍

– Os ingressos para a NBA House 2024 estão disponíveis em NBAHouse.com.br.

‏ ‌ ‍

– Os parceiros apoiadores da NBA House 2024 incluem Budweiser, Gatorade, Hellmann’s, Popeyes, Ruffles, Sadia, Sustagen Kids, XP e o parceiro de mídia ESPN.

‏ ‌ ‍ ‏ ‌ ‍

– Os fãs no Brasil podem encontrar mais informações sobre a NBA no aplicativo da NBA, Facebook (Facebook.com/NBABrasil), Instagram (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil), X (@NBABrasil) e YouTube (@NBABrasil), e usar a hashtag #NBAHOUSE durante todo o evento.