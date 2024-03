NBA House está de volta em sua maior edição para as finais de 2024

A NBA anunciou hoje, 20 de março, que realizará a maior edição da NBA House no Brasil, desta vez no Parque Estadual Villa-Lobos, em São Paulo, de 6 a 23 de junho, durante as finais da temporada. A NBA House 2024, com produção da tm1 Brand Experience, contará com 5.000 metros quadrados de atividades interativas de basquete, onde fãs de todas as idades poderão se reunir para comemorar as finais.

A experiência imersiva contará com apresentações musicais ao vivo, competições de basquete e jogos com a chance de ganhar prêmios oficiais da NBA, encontros com celebridades e convidados especiais, além de uma nova área ao ar livre com meia quadra, praça de alimentação e telas de LED exibindo as partidas das finais nos Estados Unidos. Os fãs também poderão comprar as últimas novidades da NBA em uma loja oficial da liga.

“Estamos entusiasmados de voltar a São Paulo com a nossa maior NBA House até agora, que possibilitará que mais fãs se reúnam para celebrar seu amor pelo basquete no auge da nossa temporada”, disse Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil. “A NBA House sempre foi ponto de convergência entre o esporte e o entretenimento e estamos ansiosos para proporcionar outra experiência inesquecível para os fãs de todas as idades durante as finais deste ano”.

A NBA House 2024 tem o apoio de Budweiser, Sadia, Popeyes, Ruffles, Gatorade, Hellmann’s, Sustagen Kids e do parceiro de mídia ESPN. A venda de ingressos e as informações sobre a programação da NBA House 2024 serão anunciadas em breve.

Esta será a sexta edição da NBA House no Brasil. Mais de 44.000 fãs participaram do evento no ano passado. Em junho de 2023, a NBA reformou uma quadra no Parque Villa-Lobos, que faz parte do programa NBA Station, criado para inspirar e unir comunidades locais por meio de reformas de quadras de basquete em locais públicos em todo o Brasil. O lançamento contou com uma cerimônia de inauguração, clínica de basquete para jovens, desafios na quadra e apresentações do Cleveland Cavaliers Scream Team e do mascote do Milwaukee Bucks, Bango.

Para mais informações, os fãs podem seguir a NBA no Facebook (Facebook.com/NBABrasil), Instagram (@NBABrasil), X (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil) e YouTube (@NBABrasil), bem como no aplicativo da NBA.