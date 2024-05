NBA House confirma novas atrações internacionais

Entre as atrações confirmadas no NBA House 2024 estão aparições de grupos de dança da NBA, equipes de enterradas e mascote, incluindo que serão divididos em dois grupos:

De 15 a 23 de junho

Warriors Dance Team, equipe de dança do Golden State Warriors: Grupo que anima a torcida dos Warriors com coreografias altamente treinadas;

Pierre The Pelican, mascote do New Orleans Pelicans

Será a Segunda vez do Pierre na NBA House levando novamente a mesma energia dos jogos do New Orleans Pelicans.

Pierre The Pelican, mascote do New Orleans Pelicans

Power Pack, equipe de enterradas do Indiana Pacers

A equipe Power Pack do Indiana Pacers usa o trampolim para fazer acrobacias e enterradas na tabela, levando o público a loucura.

Power Pack, equipe de enterradas do Indiana Pacers

Antes, entre 6 e 14 de junho, Burnie, o mascote do Miami Heat, Wizards Dancers, a equipe de dança do Washington Wizards e Anti-Gravity, a equipe de enterradas do Houston Rocketsestarão na NBA House.

Informações adicionais