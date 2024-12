NBA celebra a cultura brasileira com show de Thiaguinho

A NBA tem consolidado uma tradição de celebrar a cultura brasileira através de noites especiais em sua programação. Em um novo marco, pela terceira vez, a liga realizará uma partida que contará com uma apresentação ao vivo de um artista brasileiro durante o intervalo. Desta vez, o cantor Thiaguinho será o responsável por levar um pouco da essência do samba e do pagode aos fãs norte-americanos.

O anúncio foi feito na última quarta-feira, 18 de janeiro, pelo Orlando Magic, que confirmou que o show acontecerá no Kia Center durante um confronto contra o Portland Trail Blazers no dia 23 de janeiro de 2025. Thiaguinho, conhecido por sua popularidade no Brasil, terá a oportunidade de apresentar seu trabalho a um público que se mostra cada vez mais interessado na rica cultura musical brasileira.

“Brazil Night”

Intitulada “Brazil Night”, esta iniciativa visa não apenas entreter, mas também homenagear as contribuições culturais do Brasil e acolher os milhares de turistas que visitam a Flórida anualmente. Orlando, sendo um dos destinos preferidos dos brasileiros, representa uma ponte cultural entre os dois países, e a franquia de basquete busca fortalecer ainda mais esses laços com sua base de torcedores.

Após duas edições anteriores conduzidas pela cantora Claudia Leitte, os fãs do Magic agora aguardam ansiosamente o show de Thiaguinho. A equipe, atualmente posicionada na quarta colocação da Conferência Leste com um recorde de 17 vitórias e 11 derrotas em sua casa, espera que a presença do artista possa trazer sorte e entusiasmo aos torcedores.

Thiaguinho, natural de Presidente Prudente, São Paulo, é amplamente reconhecido como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea. Com uma carreira marcada por sucessos tanto solo quanto com o grupo Exaltasamba, o cantor conquistou uma vasta legião de fãs ao longo dos anos. Além de seu talento musical, ele também é conhecido por sua paixão pelo esporte e é um torcedor fervoroso do Corinthians.