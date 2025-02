A Festa do Peão de Barretos completa 70 anos em 2025 e, para comemorar essa trajetória, embarca pela primeira vez em alto-mar! De 28 de novembro a 1º de dezembro, e apresentado pela PromoAção, que conta com mais de 20 anos de expertise em criar eventos que misturam música, lazer e experiências exclusivas, o MSC Preziosa um dos transatlânticos mais sofisticados do mundo, será palco de uma experiência única, reunindo grandes nomes da música sertaneja, tradição e diversão sem limites.

Serão mais de 72 horas ininterruptas de festa ao som de um time de peso e seus maiores sucessos como: César Menotti & Fabiano, Dennis, Edson & Hudson, Maiara & Maraisa, Matogrosso & Mathias, Simone Mendes, Victor & Leo e muito mais.

Além dos shows de tirar o fôlego, os passageiros do Navio Barretos 70 Anos poderão desfrutar de uma infraestrutura de alto padrão que inclui: a famosa escadaria de cristais Swarovski, símbolo de sofisticação e glamour, o exclusivo MSC Yacht Club, um espaço VIP com serviços privativos e vista panorâmica, restaurantes gourmet com menus elaborados por chefs renomados, um teatro com tecnologia de ponta, que promete surpreender os passageiros com shows e apresentações, Spa completo, cassino, discoteca, o Vertigo, o maior toboágua dos mares, para os mais aventureiros.

Toda a ambientação do cruzeiro será personalizada para celebrar os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, com uma decoração temática e atividades que homenageiam a cultura sertaneja, será o Barretão em Alto Mar.

Os detalhes completos da programação estão no site e no Instagram oficial do Navio Barretos 70 anos!