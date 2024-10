Nauhany Silva e Pedro Dietrich são campeões do Australian Open Junior Series South America

São Paulo, Outubro de 2024 – FILA celebra mais uma conquista de seus jovens talentos no tênis. Nauhany Silva e Pedro Dietrich, ambos atletas do Tennis Jr da marca, se sagraram campeões do Australian Open Junior Series South America 2024, assegurando vagas para competir no Grand Slam juvenil na Austrália, em janeiro de 2025.



Além das vitórias de Nauhany e Pedro, o torneio também contou com a brilhante participação de outros três integrantes da equipe FILA: Pietra Rivoli, que foi vice-campeã, juntamente à Clara Elkind e Pedro Chabalgoity, reforçando o forte grupo de jovens talentos da FILA.



“Essa conquista reflete não apenas o talento desses jovens atletas, mas também o compromisso da FILA em apoiar o esporte desde a base. Ver Nauhany e Pedro garantirem uma vaga no Grand Slam juvenil é uma grande inspiração para o nosso time, e estamos ansiosos para ver até onde eles podem chegar. Nossa missão é continuar investindo e acreditando no futuro dessas promessas”, destacou Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da FILA Brasil.



A vitória de Nauhany Silva e Pedro Dietrich é um marco na trajetória de ambos e evidencia o futuro promissor do time FILA Tennis Jr. Agora, as atenções estão voltadas para o Grand Slam da Austrália, onde os jovens atletas representarão o Brasil em um dos maiores palcos do tênis mundial.



SOBRE A FILA

A FILA é uma marca italiana, criada em 1911 em Biella, e possui uma rica herança esportiva. A marca se consolidou no mercado com suas criações de calçados voltados à prática de atividades físicas, tendo acompanhado, estimulado e contribuído para escrever a história mundial de esportes como tênis, automobilismo, running e basquete. Hoje atua no mundo todo e, especificamente no Brasil, oferece produtos de confecção, calçados e acessórios voltados às categorias esportiva e casual, com coleções que resgatam a história da marca a cada peça e unem performance à tecnologia, modernidade e estilo. Mais informações e a linha completa de produtos podem ser encontradas no fila.com.br.