Nauhany Silva e Julia Konishi estreiam com vitórias no Campeonato de Tênis de Ribeirão Preto

No ITF W15 de Ribeirão Preto, realizado no Ipê Golf Club, as brasileiras brilharam na rodada de terça-feira, que abriu a chave principal da competição. Destaque para Nauhany Silva, de apenas 14 anos, que virou o jogo contra Livia Daud (BRA). Após um início nervoso, “Naná” mostrou por que já integra o ranking da WTA. Com muitos recursos e uma direita potente, venceu por 4/6, 6/0 e 6/4, arrancando aplausos da torcida local.

“Eu acho que por ser meu último torneio da temporada comecei um pouco nervosa, mas depois eu consegui me encontrar, deu uma engrossada ali no terceiro set, mas consegui lidar com isso e sair com a vitória”, explicou Naná.

Julia Konishi, cabeça de chave número 7, também avançou ao derrotar a norte-americana Sebastiani Leon em sets diretos, 6/4 e 7/5. Apesar de jogar em casa e sob pressão, a tenista de Ribeirão Preto manteve o foco para garantir a vitória.

Julia Konishi

(João Pires/Fotojump)

“Comecei um pouco nervosa, não gosto muito de jogar com público e tinha muita gente torcendo. Já perdi para ela antes, então estava ansiosa, mas consegui encaixar meu jogo e estou muito feliz. Agora é esperar o próximo desafio, talvez contra a Nauhany. Ela é jovem, mas está jogando muito bem”, comentou Konishi.

Outras brasileiras também tiveram bons resultados. Sofia Mendonça superou Laura Badia em uma batalha de três sets sob calor intenso de 33°C. Camila Bossi não deu chances para a juvenil convidada Laís Mika Shibata, vencendo por duplo 6/0.

“Consegui jogar bem e me manter focada, mesmo sem conhecer o estilo dela. Agora é seguir confiante para amanhã”, afirmou Bossi.

A australiana Kaylah McPhee, principal favorita, avançou sem dificuldades, derrotando Bianca Bernardes (BRA) por 6/0 e 6/2.

Estreias aguardadas nesta quarta-feira

Nesta quarta, as cabeças de chave Luiza Fullana (número 2) e Ana Candiotto (número 4), entram em quadra. Ambas chamadas recentemente para se unir à equipe brasileira da Billie Jean King Cup e chegam em Ribeirão motivadas. Fullana enfrenta a qualifyer Giovana Barbosa, enquanto Candiotto encara a juvenil Ana Julia Sartori, também vinda do quali.

Anna Candiotto faz a segunda partida da quadra central, com início marcado para as 10h e Fullana joga a seguir., por volta das 12h30.

Para assistir aos jogos, basta resgatar o ingresso em www.appticket.com/wrp15

A etapa de Ribeirão Preto do Campeonato Internacional de Tênis Feminino é apresentado pelo Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e conta com o copatrocínio de Return – uma empresa Santander, Azul – Transportadora Oficial, Stella Artois Pure Gold, Alupar, Taesa, INNI Bola Oficial e Vivant Clinical Centre. A etapa conta também com o apoio de Ipê Golf Clube e Federação Paulista de Tênis. O evento integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour – W15. A realização é do Instituto Sports.

Serviço

Campeonato Internacional de Tênis Feminino – Etapa Ribeirão Preto