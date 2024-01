Natural da Terra abre primeira academia dentro da sua unidade em Vila Madalena

O Natural da Terra, que faz parte da maior rede de hortifrutigranjeiros do país, a Hortifruti Natural da Terra, acaba de inaugurar uma unidade da academia Smart Fit, na loja da Vila Madalena, em São Paulo.

A iniciativa faz parte da estratégia de novas verticais de negócios da Hortifruti Natural da Terra, que tem o objetivo de ampliar a atuação da companhia ao trazer operações consagradas no mercado para dentro das suas lojas físicas, desde que tenham complementaridade com o negócio principal da empresa e o mesmo propósito de promover uma vida mais natural para as pessoas.

“A nova vertical de negócios “Natural Ventures” é focada na aceleração de start-ups e local brands, co-branding e marketplace físico. Foi pensada para criar diferenciação de mercado ao oferecer aos nossos clientes uma experiência cada vez mais completa em termos de comodidade e praticidade. A parceria com a Smart Fit, por exemplo, permite aos clientes unirem alimentação saudável com exercícios físicos. Essa parceria vem ao encontro da nossa missão, de incentivar nosso consumidor a abraçar uma vida cada vez mais saudável”, explica Fábio Amorim, CEO da rede Hortifruti Natural da Terra.

Outras parcerias já foram realizadas no último ano, como as unidades das marcas de gastronomia Little Mamma e Temakeria e Cia, inauguradas em lojas no Rio de Janeiro, e uma unidade da Vasart, marca especializada em paisagismo e jardinagem, também na loja da Vila Madalena em SP.

O novo espaço fitness

A nova unidade Smart Fit tem cerca de 900 m², 56 equipamentos para musculação e 7 professores especializados.

“Formatamos essa unidade da Smart Fit pensando nas características do cliente Natural da Terra. Assim, alguns diferenciais desse novo espaço são área de peso livre, equipamentos de cardio, máquinas de musculação, sala de ginástica e SPA.” conta Guilherme Costa, head de marketing da Smart Fit Brasil. “Estamos muito satisfeitos com mais essa nova unidade e acreditamos que um ambiente que fomenta um estilo de vida saudável é o espaço ideal para termos uma unidade Smart Fit”.

A academia funcionará de segunda-feira a domingo. De segunda a sexta horário será das 5h30h às 23h, sábado das 8h às 17h e domingo e feriados das 8h às 14h. A unidade Hortifruti Natural da Terra fica na Avenida das Corujas,456 – Sumarezinho, São Paulo.

Em 2023, a rede Hortifruti Natural da Terra concretizou três novas verticais de negócios. Além da “Natural Ventures”, a “Natural Ads”, plataforma de retail media, e a “Natural Empresas”, focada em serviços B2B.