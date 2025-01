Natura Musical apresenta Esse é Meu Mundo, álbum de estreia de Paige

“Desacredita, bobo, eles não me conhecem ainda / Mas quem me conhece não esquece”. Esses versos representam bem a essência de Esse é Meu Mundo, primeiro álbum da cantora mineira Paige, que chegou às plataformas digitais. Patrocinado pelo Natura Musical, o disco é um verdadeiro manifesto sobre suas origens, sua identidade e seu propósito como artista ‒ tudo isso embalado por um pop multifacetado e contagiante.

A história de Paige contada por meio da música

Composto por 11 faixas, Esse é Meu Mundo perpassa momentos e pessoas que contribuíram para moldar Paige enquanto indivíduo e artista. “Este álbum não é apenas uma coleção de músicas; é o testemunho de uma odisséia pessoal. É a trilha sonora da minha vida. Cada faixa representa um capítulo da minha história, uma página virada na narrativa que é única e minha”, reflete a cantora. O ouvinte é convidado a mergulhar na essência de Paige, desde sua paixão pela música herdada da família, passando por sua bissexualidade, suas relações românticas e muito mais.

A sonoridade plural do álbum

O público já teve um gostinho do álbum com os singles “Trik Trik”, “Pra Viajar” (com Cynthia Luz) e “Muy Linda” (com o DJ WS da Igrejinha), que introduziram a sonoridade plural do trabalho. Esse é Meu Mundo vai do afrobeat ao reggaeton, do rap ao R&B, consolidando Paige como uma artista pop no sentido mais genuíno da palavra, conforme ela própria explica. “Eu me entendo nesse lugar: isso é pop porque a gente pode se comunicar com muita gente e falar várias linguagens, e a minha música representa muito esse lugar. Minha música é uma mistura de várias coisas que são populares. E onde a gente coloca isso tudo? Na pluralidade do pop. O pop no sentido de ser abrangente, expansivo e autêntico”, conclui.

Um disco apoiado por iniciativas culturais

Esse é Meu Mundo foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (LEIC), ao lado de 1ª Festival de Música Doida, Festival Pá na Pedra, Jack Will, Natania Borges, N’zinga e ruadois. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 160 projetos de música até 2022, em diferentes formatos e estágios de carreira como Maíra Baldaia, Sérgio Pererê e Meninos de Araçuaí. O disco também tem patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC).