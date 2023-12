Natura inaugura nova loja no Golden Square Shopping

O Golden Square Shopping celebra a chegada de mais uma grande marca do varejo ao empreendimento: Natura. Localizada em um ponto estratégico, em frente a praça de eventos, a gigante brasileira abre as portas ocupando uma área de 73m² e oferecendo amplo portfólio com variadas faixas de preço para atender diferentes necessidades e lançamentos especiais para o Natal.

“A Natura chega reforçando nosso mix de operações e demonstrando nossa busca constante por oferecer sempre o que há de melhor aos nossos clientes”, comenta Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square.

Além de movimentar a economia local durante o período mais importante do varejo, a inauguração da loja também impacta a geração de empregos fixos na região. Desde 2020, a chegada de novas operações no shopping resultou na criação de 823 postos de trabalho em São Bernardo.

Para a Natura, o processo de seleção é para a posição de vendedora e as interessadas devem encaminhar currículo para quecheirobom_isis@hotmail.com

Serviço:

Natura – Piso L1 (em frente a praça de eventos)

Onde: Golden Square Square

Endereço: Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo-SP