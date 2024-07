Natura escala Endrick para campanha de Dia dos Pais

O jogador Endrick, ex-Palmeiras, é uma das estrelas da campanha do Dia dos Pais da Natura. No comercial que estreia nesta quinta-feira (18), o atleta aparece ao lado de Douglas Ramos, seu pai.

A Natura escolheu o atacante Endrick, que atuará pelo Real Madrid a partir do mês que vem, para ser uma das principais estrelas de sua campanha de publicidade com foco no Dia dos Pais.

Endrick foi escolhido por ter uma história especial com o seu pai. O atleta chegou ao Palmeiras com apenas 11 anos de idade, quando o pai, Douglas Ramos, passou a trabalhar na equipe de limpeza do clube.

Na terça-feira, Endrick fez uma homenagem ao pai em suas redes sociais. “Eu vim dizer: obrigado, pai. Você é a pessoa que mais me conhece, mais me entende e sabe bem tudo o que passa pela minha cabeça”, disse, na publicação.

A iniciativa terá outros comerciais na TV, ações em meios digitais, campanhas com influenciadores e ativações em jogos do campeonato brasileiro de futebol, além de peças para mídia exterior.

MENINOS: SONHANDO OS HOMENS DO FUTURO

O insight da campanha nasceu a partir do estudo “Meninos: Sonhando os homens do futuro”. A pesquisa foi idealizado pelo Instituto PDH e Papo de Homem e viabilizada pela Natura, com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil.

Um dos principais resultados revelou que 5 a cada 10 meninos de 15 a 17 anos têm dúvidas se são amados pelos pais. O estudo ouviu 4 mil garotos e garotas de 13 a 17 anos e, também, pessoas responsáveis por meninos nessa idade, para analisar a percepção do desenvolvimento masculino na adolescência.

A pesquisa ainda mostra que a situação pode ser agravada pela ausência de convivências masculinas saudáveis na vida desses garotos. Segundo o estudo, 6 em cada 10 dos meninos afirmam conviver com poucos ou nenhum homem que seja referência responsável de masculinidade.

“Natura Homem traz à tona discussões sobre as masculinidades diversas, dando aos homens, espaço para que se expressam à sua maneira e exaltando a importância de cuidarem cada vez mais de si e do outro, em todos os aspectos. Enxergamos na história de Endrick e seu pai a representação de afeto, amor e companheirismo, um elo forte entre pai e filho”, afirma Denise Coutinho, diretora de marketing da Natura.