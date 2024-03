Nattan vive romance de verão no videoclipe de ‘Amor na Praia’

A música “Amor Na Praia”, nova aposta de Nattan, rapidamente conquistou os fãs e não para de escalar posições no Top 200 do Spotify Brasil. Mostrando toda a versatilidade do artista, a canção ganhou um videoclipe, disponibilizado no YouTube no sábado (16).

Dirigido por Victor Vtx e produzido pela VTX Filmes, o registro audiovisual de “Amor na Praia” leva os fãs de Nattanzinho a uma viagem pelo litoral brasileiro. Com um roteiro envolvente e divertido, assinado por Meli Daniel e Cleber Show, o vídeo mostra Nattan percorrendo praias paradisíacas com a sua kombi, carinhosamente apelidada de Choppattan . Durante sua viagem, ele se encanta por uma surfista que pede carona na beira da estrada e acaba vivendo um romance de verão.

“A ideia do videoclipe foi mostrar um pouco da vibe descontraída e leve da música. Acho que conseguimos capturar essa essência do amor de verão de uma forma muito bonita e ao mesmo tempo divertida. Espero que todos curtam esse vídeo tanto quanto eu curti fazer”, comenta Nattan.

Lançada nas plataformas de aúdio no dia 7 de março, “Amor na Praia” é uma composição de Lucas Pavani, Ruanzin Mello, Norman Rocha, Caio Lima e Cleber Show, que também assina a produção em parceria com Caetano do Prado. A música viralizou nas redes sociais antes mesmo de seu lançamento e já aparece na posição 99ª do Spotify Brasil.

Sobre Nattan

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 8,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 6,6 milhões de seguidores e + 1,9 milhões de inscritos no Youtube.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit “Love Gostosinho”, parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição.

Em setembro, Nattan surpreendeu os seus fãs com o EP “Pra Quebrar a Cara”, explorando um caminho romântico e diversificado. O projeto apresenta músicas inéditas e regravações especiais, incorporando elementos do pagode, sertanejo e pop. Destaque para “A Gente Se Entrega”, com clipe especial, onde o cantor exibe sua intimidade e carisma diante das câmeras.

O ano de Nattan ainda foi marcado por parcerias com Leo Santana (“Golzinho Vermelho”), Juliette (“Falta de Atenção”, MC Pedrinho, Rafinha RSQ (“Gol Bolinha, Gol Quadrado 2”), Avine Vinny (“Anota Aí”), Zé Cantor (“Volta Pra Mim”), Priscila Senna (“Ainda Sou o Teu Amor”) e Tarcisio Acordeon (“Sonho de Amor”). Todos esses projetos e lançamentos renderam a Nattan feitos históricos nas plataformas de áudio em 2023. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró.