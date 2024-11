Nattan promete “show surreal” no Caldas Country Festival 2024

O Caldas Country Festival 2024, que acontece neste final de semana, terá uma apresentação especial do cantor Nattan, um dos grandes nomes do sertanejo atual. O artista promete levar ao público do festival um show repleto de energia: “Caldas, se prepare que eu estou chegando com tudo! Que felicidade estar em mais uma etapa do Circuito, vamos fazer um show surreal, nessa festa que é tão aguardada por todos. Quero a energia lá em cima, todo mundo cantando e dançando comigo, estou contando os dias!”, afirmou.

O show de Nattan faz parte de um line-up repleto de estrelas que promete transformar Caldas Novas em uma verdadeira capital do sertanejo neste final de semana. Além do cantor, no primeiro dia do festival os shows ficam por conta de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Jiraya Uai, Tomate e Vh & Alexandre. Já no dia 16, o line-up inclui apresentações de Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf, Pedro & Rafael e Mari Fernandez, que traz seu projeto “Mari Sem Fim”.

Com uma estrutura de palco impressionante, que inclui mais de mil metros quadrados de telas de LED e um sistema de iluminação e som de última geração, o Caldas Country proporciona um cenário perfeito para que os artistas entreguem performances inesquecíveis. O festival, que atrai milhares de fãs de todo o Brasil, é uma das paradas mais importantes do Circuito Sertanejo, consolidando-se como um dos eventos mais esperados do ano.

Com a promessa de um show “surreal” e muita animação, Nattan se prepara para deixar sua marca no Caldas Country Festival 2024. Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.