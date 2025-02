Nattan é ovacionado em sua participação no último Ensaios da Anitta, em São Paulo

Em uma noite de pura energia e talento, o cantor Nattan causou um verdadeiro alvoroço nos ensaios de Anitta, onde sua participação foi um dos grandes destaques do evento. O artista, conhecido por sua voz inconfundível e repertório de sucessos que atravessam as paradas de sucesso, foi recebido por um público em êxtase, que vibrou e cantou a plenos pulmões cada música do setlist. Nattan, ainda homenageou a anfitriã da festa, com um look inspirado nos jogadores de basquete.

Com um show de empolgação e carisma, Nattan demonstrou, mais uma vez, porque é um dos nomes mais importantes da cena musical atual. Seu repertório, recheado de hits que conquistaram fãs em todo o Brasil, levou o público ao delírio, provando que ele não é apenas uma promessa, mas uma realidade consolidada no cenário musical.

“O que foi isso, hein São Paulo? Que loucura! É sempre incrível me apresentar aqui, sou sempre muito bem recebido por vocês, sem falar que dividir o palco desse espetáculo promovido pela Anitta, é um privilégio.” comenta o artista.

Ao som de seus maiores sucessos, como “Amor na Praia”, “Eu Vou Sentar”, “Última Noite” e “Gata [Barbie]”, o cantor foi ovacionado, recebendo uma resposta arrebatadora do público, que fez questão de cantar e vibrar a cada verso. Sua energia contagiante e conexão com os fãs mostraram mais uma vez sua grandiosidade artística e sua capacidade de dominar qualquer palco com facilidade.

A participação nos Ensaios de Anitta foi um reflexo de sua relevância no universo musical, consolidando ainda mais sua posição como um dos artistas mais respeitados e aclamados do Brasil, na atualidade. O público pode ter uma amostra do que ele está preparando para o Carnaval deste ano.