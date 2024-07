Nattan brilha no São João de 2024

Sinônimo de alegria e diversão, Nattanzinho marcou seu nome no São João deste ano, levando seu forró para as principais festividades do país. Com a agenda lotada, o cantor mostrou porque é considerado um dos maiores artistas da atualidade, arrastando multidões por onde passa.

Nattan preparou um show eletrizante com repertório caprichado, balé, homenagens e um cenário especial para celebrar o São João com o público de diversas cidades como: Belém, Mossoró Aracaju, Recife, Petrolina, Patos, Bananeiras, Campina Grande, Maceió, Brasília, Maracanaú, Gravatá e São Luís, só para citar algumas. A maioria com lotação máxima e colecionando recordes de público.

Quem acompanhou as redes sociais do cantor viu a relação próxima e diferenciada que ele tem com os fãs. Entre pedidos inusitados, chuva de calcinhas e brincadeiras, Nattan mostrou que sabe como ninguém entreter a galera que o acompanhou do início ao fim de cada apresentação cantando todos os hits e músicas selecionadas especialmente para o São João.

“Graças a Deus fizemos uma entrega incrível nesse São João. Deu tudo certo, foi tudo muito lindo. Só tenho a agradecer à minha equipe, à banda, aos fãs que foram extraordinários. A cada show, cada cidade que passamos foi muito especial. Gratidão a todo mundo que fez isso acontecer. Estou muito feliz!“ afirma Nattan.

Nattanzinho não quer saber de descanso, ainda esse mês ele lança seu novo projeto, o DVD gravado em São Paulo e que conta com a participação de Ana Castelo, Melody, Luan Santana, MC Daniel, entre outros.