Nattan amanhece no palco do Caldas Country Festival 2024 com peruca loira

A madrugada deste sábado (16) no Caldas Country Festival 2024 foi marcada por um dos shows mais energéticos e divertidos do evento. Fenômeno da nova geração, Nattan subiu ao palco com carisma e energia, e fez as mais de 25 mil pessoas no público dançarem ao som de seus maiores sucessos como “Tem Cabaré Essa Noite” e “Love Gostosinho”.

Sempre irreverente, o cantor entregou uma performance animada e marcada por muita interação com a plateia. Em um momento do show, o cantor trocou seu chapéu por uma peruca loira, arrancando gargalhadas e aplausos. A apresentação se estendeu até o amanhecer, em uma sintonia ímpar entre o artista e o público.

Após um primeiro dia coroado por grandes espetáculos, o Caldas Country Festival 2024 continua neste sábado (16) com apresentações de Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Mari Fernandez, Rayane & Rafaela, Ralf e Pedro & Rafael, no último dia desta 17ª edição do megaevento.