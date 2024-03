Natiruts esgota mais uma data em São Paulo e confirma terceiro Allianz Parque

As músicas do Natiruts ecoam por gerações. Não à toa, a turnê de despedida da banda, intitulada “Leve Com Você”, vem esgotando ingressos pelo país. As duas datas no Allianz Parque, em São Paulo, esgotaram rapidamente e, agora, o grupo confirma mais um show no local: 24 de agosto. Dessa forma, só na capital paulista (nessas três apresentações), a previsão é de que a banda, que tem em sua formação Alexandre Carlo e Luís Maurício, reúna 150.000 pessoas na plateia. A venda de ingressos para a nova data no Allianz Parque começa no dia 20 de março, às 16h20, no site da Eventim. Também tem novidade em outras cidades pelas quais o Natiruts vai passar: a turnê, que desembarca em Belo Horizonte no dia 15 de novembro, ganha um espaço maior para receber os fãs do grupo. Sendo assim, o show deixa a Arena da Independência para acontecer na Arena MRV.

A canção “Leve com Você”, lançada pelo Natiruts em 2002, foi escolhida para dar nome à tour de despedida por traduzir a energia proposta pelos integrantes. Os términos não precisam ser sinônimo de tristeza e é isso que o grupo vai mostrar em cima dos palcos. “Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás”, comenta Luís Mauricio, co-fundador do Natiruts ao lado de Alexandre Carlo (responsável pelas composições). “Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público”, complementa Alexandre Carlo.

Além de ter colocado o reggae brasileiro no dia a dia da sociedade, o Natiruts tem como legado a força das suas canções, que contam com relatos de pessoas que afirmam encontrar a paz e alegria ao ouvir. A estrutura que está sendo preparada para a turnê “Leve com Você” será responsável por amplificar o good vibration característico dos shows da banda, fazendo com que o público leve novas lembranças e experiências para a vida.

O repertório da tour já está sendo planejado pelo grupo. Músicas mais antigas, lados b e os super hits estarão contemplados nas apresentações, assim como alguns elementos surpresa. A cenografia e a fotografia auxiliarão na construção da atmosfera para que, ao término do último acorde, tudo seja levado por você! “Mais do que um show, vamos fazer uma celebração para que as pessoas saiam dali com a sensação de restauro. Esse é o poder do Natiruts”, conclui Alexandre Carlo.

Confira abaixo todas as datas da turnê pelo Brasil:

8 de Junho – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

15 de Junho – Rio de Janeiro – Jockey Club

16 de Junho – Rio de Janeiro – Jockey Club

22 de Junho – Juiz de Fora – Estacionamento Estádio Municipal

6 de Julho – Fortaleza – Iguatemi Hall

13 de Julho – Natal – Arena das Dunas

20 de Julho – João Pessoa – Domus Hall

27 de Julho – Recife – Classic Hall

3 de Agosto – Porto Alegre – Espaço D’Areia

11 de Agosto – Florianópolis – Arena Opus

24 de Agosto – São Paulo – Allianz Parque

30 de Agosto – São Paulo – Allianz Parque

31 de Agosto – São Paulo – Allianz Parque

7 de Setembro – Salvador – Arena Fonte Nova

21 de Setembro – Aracaju – Centro de Convenções AM Malls Sergipe

28 de Setembro – Teresina – Arena Praia de Verão Teresina Shopping

12 de Outubro – Ribeirão Preto – Estádio do Comercial

19 de Outubro – Manaus – Studio 5

2 de Novembro – Curitiba – Pedreira Paulo Leminski

15 de Novembro – Belo Horizonte – Arena MRV

7 de Dezembro – Belém – Espaço Náutico Marine Club

