Natanzinho Lima, fenômeno do Brega, anuncia gravação de DVD

Revelação do brega e um dos nomes em evidência do cenário musical atual, Natanzinho Lima anunciou a gravação de seu primeiro DVD, que acontecerá dia 10 de maio, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Com um projeto grandioso e uma superprodução, o evento promete um repertório que mistura grandes sucessos e canções inéditas e a presença de convidados especiais, garantindo uma noite memorável para o público.

Em apenas 24 horas da abertura de vendas, mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para a grande noite. A gravação do DVD contará com participações especiais, que serão reveladas nos próximos dias. Os ingressos já estão à venda, acesse.

Com apenas 23 anos, Natanzinho se consolidou como um dos artistas mais requisitados do país, com seu carisma, talento e identidade conquistando multidões e resultando em shows esgotados, hits no topo das paradas e números impressionantes nas plataformas digitais. Agora, ele se prepara para dar mais um passo importante em sua carreira, realizando um sonho que promete marcar sua trajetória.

Sobre a emoção desse projeto, o cantor celebra: “Sempre sonhei grande, mas ver tudo isso se tornando realidade é indescritível. Gravar um DVD no Mineirão é um marco na minha trajetória e uma forma de retribuir todo o carinho do público. Vai ser uma noite histórica”.

Natanzinho Lima – Gravação de DVD

Quando: sábado, 10 de maio de 2025, 15 horas

Onde: Estádio do Mineirão – Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José, Belo Horizonte, MG – 31275-000

Informações e ingressos: Virtual Ticket

Classificação: Livre