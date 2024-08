Natan por Aí se apresenta na Vibra São Paulo em setembro

A Vibra São Paulo recebe, no dia 8 de setembro, às 17 horas, a turnê “Natan por Aí e o Segredo da Colmeia”, com a presença do youtuber Natan, criador do canal “Natan por Aí”.

Com o objetivo de proporcionar um entretenimento saudável e de qualidade para toda a família, o canal do Youtube Natan por Aí ultrapassa os 18,7 milhões de inscritos. Natan transmite uma mensagem inspiradora, mostrando que aventuras são para todos e que ao lado da família podem realizar sonhos, seja por aqui ou por aí!

Os ingressos “Natan Por Aí e o Segredo da Colmeia” já estão à venda pela plataforma Uhuu.com.

A peça “Natan por Aí e o Segredo da Colmeia” busca entreter toda a família com cenas de aventura, comédia, suspense e um final surpreendente. O show destaca a importância da amizade, da natureza e traz muita diversão e interação para toda a colmeia, apelido carinhoso dado aos fãs.

Para contar esta história com uma hora de duração, Natan e os pais Bebel e Rodrigão convocaram mais dois integrantes do canal para acompanharem nesta jornada. Conhecidos pela colmeia, Brunah Rieth e João Cersosimo também fazem parte do elenco, entregando uma experiência alegre e divertida para a plateia.

Desde sua criação, o canal “Natan Por Aí” tem crescido exponencialmente, cativando milhões de pessoas em todo o Brasil e alcançando o top 100 mundial do YouTube e Top 5 no ranking de criadores de conteúdo no Brasil.

“Natan Por Aí” é uma inspiração para jovens empreendedores e prova que dedicação, criatividade e paixão podem transformar um hobby em uma história de sucesso. Com mais de 150 milhões de pessoas assistindo seus vídeos mensalmente e um total de mais de 13 bilhões de visualizações, o canal continua a proporcionar diversão e entretenimento de qualidade para sua fiel “colmeia” de fãs.

Natan Por Aí e o Segredo da Colmeia

Data do evento: 08/09/2024

Horário: 17:00

