Natalie Grant e Gabriel Henrique trazem mensagem de esperança em “A Luz Te Encontrará”

A cantora e compositora Natalie Grant lança uma versão em português de um de seus maiores sucessos, “You Will Be Found”, chamada “A Luz Te Encontrará”. A faixa é uma parceria com o cantor brasileiro Gabriel Henrique, que traz uma nova dimensão à música e chega junto de um clipe em estúdio. A faixa original, um dueto com Cory Asbury, acumula quase 9 milhões de reproduções somente no Spotify.

“Esta música tem sido um hino de esperança para muitos, inclusive para mim. Que honra lançar esta versão com a incrível e única voz de Gabriel Henrique”, conta ela.

Natalie Grant é uma figura proeminente na música cristã, tendo sido indicada ao GRAMMY® nove vezes e ganhado o prêmio de Vocalista Feminina do Ano da GMA Dove Awards cinco vezes. Com mais de 500 milhões de streams e múltiplos álbuns e singles que alcançaram o topo das paradas da Billboard, Natalie coleciona sucessos como “Step by Step”, versão da faixa de Whitney Houston em parceria com Dolly Parton, lançada no ano passado. Além da música, ela também é autora e filantropa a nível global.

Ao falar sobre sua participação na nova versão de “You Will Be Found”, Gabriel Henrique disse: “Fazer parte desta música é um marco na minha carreira. É uma honra trazer meus versos em português para uma música tão incrível e ouvir a fusão de nossos estilos vocais. Tem algo verdadeiramente especial, e estou empolgado para que o mundo a ouça. Esta música é um testemunho do poder da colaboração e da troca cultural”.

Gabriel se destacou no cenário internacional ao chegar à final do America’s Got Talent em 2023. Nascido em Belo Horizonte, Gabriel iniciou sua jornada musical ainda na infância e rapidamente cativou o público, tendo participado do álbum Crianças Diante do Trono, que recebeu certificação de platina no Brasil. Hoje, ele conta com mais de 50 milhões de visualizações em seus vídeos e mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais.

Com uma mensagem de fé e esperança, a colaboração entre Natalie Grant e Gabriel Henrique está disponível em todas as plataformas de música via Curb Records.