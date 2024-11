Natal: varejistas esperam aumento expressivo de vendas no final de ano

O Natal é tradicionalmente uma das épocas mais aguardadas pelo setor varejista, sendo uma oportunidade de crescimento para empresas de diversos segmentos. Dados exclusivos da SA mostram que, em 2023, o setor apresentou uma taxa média de crescimento de 14,1%. Já para 2024, a expectativa é um pouco mais moderada, com uma projeção de 8,7%.

No entanto, 81,5% dos varejistas seguem impulsionado pela expectativa de um aumento nas vendas durante o período de Natal e Ano Novo. Para entender melhor esse cenário e o que os empresários podem fazer para aproveitar o momento, André Minucci, especialista em mentoria empresarial, comenta sobre as estratégias de mercado.

A importância de um planejamento estratégico

Minucci destaca que o crescimento esperado, mesmo sendo menor que o ano anterior, é um indicativo positivo. Para ele, o período festivo exige uma preparação cuidadosa para maximizar o retorno das vendas. Minucci explica que um bom planejamento envolve, entre outras coisas, a análise de estoque, otimização de logística e campanhas de marketing personalizadas.

“Os empresários precisam entender as necessidades do público neste período e criar campanhas que realmente engajem os consumidores. Cada investimento deve ser pensado para agregar valor e melhorar a experiência de compra,” complementa.

Marketing e atendimento personalizado como diferencial

Segundo Minucci, um dos grandes diferenciais para conquistar o cliente durante as festas de fim de ano é o atendimento personalizado e uma boa estratégia de marketing. “As campanhas de Natal precisam ser mais emotivas e focadas em criar uma conexão com o cliente. As pessoas compram mais quando se sentem conectadas à marca, e o marketing digital pode ser um grande aliado nesse aspecto.”

O especialista destaca que os empresários invistam em ações de marketing direcionadas, como e-mail marketing e campanhas nas redes sociais, que devem focar em um relacionamento próximo e autêntico com o cliente. Além disso, o mentor ressalta a importância de investir em treinamentos para as equipes, para que possam oferecer um atendimento de excelência, algo que o consumidor atual valoriza muito.

Oportunidades e desafios do crescimento

Em comparação aos últimos três anos, o Natal de 2024 se mostra promissor. “Ter um planejamento financeiro robusto é essencial para evitar surpresas negativas. O Natal traz um grande fluxo de caixa, mas o empresário precisa saber administrá-lo para garantir a sustentabilidade do negócio nos próximos meses,” aconselha.

Perspectiva para o futuro do varejo

André Minucci reforça que o crescimento do varejo depende, em grande parte, da capacidade dos empresários de se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado e de investir em estratégias de longo prazo.

“O Natal é um ótimo termômetro para o varejo, mas os empresários precisam estar atentos às mudanças e dispostos a inovar sempre que possível. O sucesso nas vendas pode ser um ponto de partida para um ano de muito crescimento e novas conquistas,” conclui o mentor.