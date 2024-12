Natal Toy Story: Ainda dá tempo de encontrar com os personagens no Tietê Plaza Shopping

A magia do Natal invade o Tietê Plaza com uma surpresa emocionante para os fãs da Disney. O shopping inaugura sua decoração natalina exclusiva com o tema Toy Story, filme produzido e exibido pela Disney Pixar que já conquistou milhares de fãs mundialmente e lança seu quinto título em 2025.

Quem passar pelo empreendimento, além de encontrar o Papai Noel para a tradicional sessão de fotos com o bom velhinho em seu trono temático, poderá se encontrar gratuitamente com os famosos personagens licenciados da Disney: Woody, Buzz Lightyear e Jessie. A programação também inclui espaços totalmente instagramáveis para que os visitantes registrem cada momento.

Toda a decoração que ficará no shopping até janeiro, também conta com diferentes ambientes, desde a fachada com um show de luzes com 135.800 lâmpadas em Led e um painel gigante de 23X18 do Toy Story, convidando o público para aproveitar as atrações na parte interna com experiências inesquecíveis para curtir em família.

São espaços com atividades interativas e cenários especiais da Disney para divertir a criançada, incluindo a árvore de Natal de 9,10 metros de altura acompanhada de um escorregador gigante do Slinky e a escultura do Buzz gigante de 6,9 metros, localizados na Praça Atrium, no Piso Térreo. Nesse mesmo ambiente, os pequenos também podem participar de outras atividades incluindo brincadeira de acertar ao alvo, um gira-gira temático e cenários gigantes com brinquedos, caixas e peças de jogos para que o visitante se sinta um personagem do filme.

“Estamos muito empolgados em trazer a experiência Disney para dentro do shopping e dar a oportunidade para que o público conheça de perto os personagens licenciados da marca com uma programação de Natal completa. Em 2023 reunimos cerca de 1,3 milhões de visitantes entre os meses de novembro e dezembro com a decoração da Disney e acreditamos que este ano não será diferente”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Tietê Plaza.

Para a experiência de Natal ser ainda mais completa, o encontro com o Papai Noel será até o dia 24 de dezembro, todos os dias com horários especiais. Já os personagens do Toy Story marcam presença no shopping em datas especiais de novembro e dezembro com sessões de fotos e interação com o público. Para participar dos encontros, cada participante deve escolher um horário e fazer uma inscrição prévia on-line para retirar a pulseira no 1° Piso, próximo a Preçolândia.

Confira as datas e horários dos encontros com os personagens Woody, Buzz e Jessie:

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Local: Primeiro Piso

Link para agendamento um dia antes do encontro: https://megapass.com.br/tieteplaza

Datas: 07, 08, 14 e 15/12

Horários:

14h às 14h30 – Encontro com Woody

14h30 às 15h – Encontro com Jessie

15h às 15h30 – Encontro com Buzz

15h30 às 16h – Encontro com Woody

16h às 16h30 – Encontro com Jessie

16h30 às 17h – Encontro com Buzz

17h às 17h30 – Encontro com Woody

17h30 às 18h – Encontro com Jessie

18h às 18h30 – Encontro com Buzz

18h30 às 19h – Encontro com Woody

19h às 19h30 – Encontro com Jessie

19h30 às 20h – Encontro com Buzz

Confira as datas e horários dos encontros com o Papai Noel

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Local: Piso Térreo

Data: Todos os dias até 24/12

Horários: Segunda a Sábado das 13h às 21h (pausa das 16h às 17h) e Domingos e Feriados das 13h às 20h (pausa das 16h às 17h)

*No dia Dia 24/12, a sessão será das 13h às 18h