Natal Total 2024: famílias brasileiras recebem ação especial

O Natal é uma época marcada por comunhão, reflexão e amor. Para a Demà Jovem by Renapsi, é também um momento de praticar o bem e reforçar os valores que sustentam a instituição. Este foi o propósito do Natal Total 2024, que mobilizou colaboradores em uma grande ação de solidariedade, levando esperança e fraternidade às famílias de jovens aprendizes em todo o Brasil.

Realizado neste final de semana, o evento contou com distribuição de 770 cestas natalinas e cartões confeccionados pelos próprios aprendizes. A ação aconteceu de forma simultânea em 17 estados brasileiros e mobilizou diversos profissionais, como Estevão Costa de Andrade, colaborador da Demà, para quem o Natal Total é sempre marcante.



“Essa experiência fortaleceu mais uma vez a nossa conexão com nossos jovens. É gratificante ver o impacto positivo que o programa traz para suas vidas e suas famílias,” afirmou.

Amanda Lazara Costa, do Departamento Psicossocial, destacou o engajamento recorde de edição. Somente em Goiás foram distribuídas 195 cestas básicas. A ação alcançou ainda jovens do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, beneficiando diretamente aproximadamente 800 famílias.



“Estamos muito felizes com a grande adesão deste ano. O Natal Total é uma oportunidade única de acolher, retribuir e fortalecer os laços que dão significado ao nosso trabalho diário,” disse.



O CEO da Demà Jovem by Renapsi, Juan Carlos Moreno, reforçou a importância humana do projeto.



“O Natal Total é muito mais do que a entrega de cestas e presentes. Ele reforça vínculos e empatia, além de construir um ambiente acolhedor, de afeto e respeito entre os jovens aprendizes e os colaboradores que os acompanham. Com esta iniciativa ajudamos a proporcionar um Natal digno e especial para quem mais precisa, celebrando o amor, a esperança e a gratidão. É um momento de muita inspiração e orgulho para todos nós.”

A edição 2024 do Natal Total reafirmou o compromisso da Demà Jovem by Renapsi com ações que promovem a solidariedade e a valorização humana, demonstrando que o espírito natalino pode transformar vidas e unir pessoas em torno de um propósito maior.

Demà

A Demà é uma tecnologia social comprometida com a promoção da inclusão social, educação e desenvolvimento profissional de jovens e adolescentes. Desde sua criação, atua para oferecer oportunidades transformadoras por meio de programas de aprendizagem e integração ao mercado de trabalho, beneficiando hoje mais de 35 mil jovens em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.

Com foco em ações de impacto social e sustentabilidade, a tecnologia é responsável por estratégias educacionais e sociais baseadas em educação, trabalho e renda, colaborando diretamente com empresas, órgãos públicos e organizações sociais para garantir que jovens tenham acesso a programas que não apenas os capacitam profissionalmente, mas também os auxiliam a desenvolver habilidades pessoais e sociais.

A Demà contribui diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nos campos de educação de qualidade, emprego digno e redução de desigualdades. Por meio de uma metodologia inclusiva e inovadora, a tecnologia busca preparar as novas gerações para os desafios do mercado de trabalho, oferecendo suporte contínuo, formação integral e oportunidades de autonomia e geração de renda, promovendo assim um impacto social positivo e duradouro.