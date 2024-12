Natal Solidário: Voluntários levam alegria para crianças internadas, transformando dor em esperança e sorrisos

Pesquisas recentes demonstram que a implementação de atividades lúdicas em hospitais pode desempenhar um papel crucial na redução do estresse e da angústia em crianças internadas. Um exemplo comovente dessa prática ocorreu no Natal, quando um grupo de voluntários vestido como personagens infantis trouxe música e diversão para os pequenos pacientes em um hospital localizado em São Paulo.

A atmosfera festiva começou a ser sentida desde a entrada do hospital, onde o canto e a alegria despertaram emoções nos funcionários. Francielle de Oliveira, copeira da instituição, expressou sua gratidão pela iniciativa: “É uma experiência que toca o coração e emociona a todos. É realmente algo lindo”, declarou.

Os corredores do hospital se transformaram em um espetáculo de cores e sorrisos, enquanto os voluntários interagiam com as crianças. Entre elas estava Giovanna, uma paciente que assistiu à apresentação em seu quarto. A menina, que enfrenta desafios desde o nascimento devido a uma má formação intestinal, comemorou seu primeiro Natal no hospital após 11 meses de internação. Sua mãe, visivelmente emocionada, compartilhou: “Nunca pensamos que ela chegaria tão longe. Hoje, estamos imensamente gratos”, afirmou.

O pai de Giovanna, Sandro de Oliveira, enfatizou a importância de ações como essa durante as festividades. “Essas iniciativas trazem alegria não só para as crianças, mas também para nós, familiares. Criam um ambiente mais acolhedor e ajudam a aliviar nossas preocupações”, comentou.

Além de promover alegria, tais atividades também têm efeitos positivos no processo de recuperação das crianças. Caroline Peev, coordenadora do Pronto-Socorro do Hospital Infantil Sabará, ressaltou: “Essas intervenções contribuem significativamente para o bem-estar das crianças e auxiliam na luta contra as doenças, colaborando com os tratamentos médicos”.

Maurício, um bebê de cinco meses internado no hospital após quatro cirurgias, também teve a oportunidade de desfrutar da visita dos voluntários. Sua mãe notou uma diferença significativa: “Quando ele está chorando por causa dos procedimentos médicos, a música parece acalmá-lo imediatamente. Isso realmente ajuda no tratamento dele”, contou.

A vocalista Mariana Zacharias, que passou o Natal anterior com sua filha internada na mesma unidade hospitalar, decidiu retornar este ano para oferecer um pouco de alegria a outras crianças. Juntamente com seu irmão músico, ela expressou: “Cuidar vai além do aspecto físico. Quando cantamos, espantamos nossos males; se a alma está feliz, tudo se torna mais fácil”, concluiu.