Natal Solidário: São Bernardo Plaza Shopping participa de campanha de arrecadação de brinquedos da ALLOS 

Com o objetivo de apoiar crianças que vivem em comunidades no entorno dos seus shoppings, a primeira campanha de Natal da ALLOS contempla a arrecadação de brinquedos por meio do “Natal Solidário”. Até dezembro, 47 shoppings da companhia recebem doações de brinquedos novos ou em bom estado de conservação para serem distribuídos a menores em situação de vulnerabilidade social.

No São Bernardo Plaza Shopping, a iniciativa possui ponto de coleta no SAC, localizado no Piso L1, próximo à Renner. As doações de brinquedos são aceitas até o dia 18 de dezembro.

Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo, parceiro de longo prazo do empreendimento, que deve receber as doações e destinar à ONGs e Instituições parceiras.

Sorteio Jeep Renegade Sport

As compras de Natal ficam ainda mais especiais no São Bernardo Plaza. O shopping irá sortear um Jeep Renegade Sport T270 para os seus clientes. A cada R$500 em compras nas lojas participantes, é gerado um cupom para concorrer ao sorteio do carro. As notas fiscais podem ser cadastras no aplicativo do empreendimento ou no ponto de cadastro físico, localizado no piso L1, na alameda gastronômica em frente ao Outback.