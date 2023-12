Natal Solidário na USP apresenta Juçara Marçal e Renato Braz com Osusp e Ocam

A Universidade de São Paulo finaliza 2023 com o espetáculo Natal Solidário na USP apresentando a cantora e compositora carioca Juçara Marçal e o cantor e violonista paulistano Renato Braz junto com a Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e a Orquestra de Câmara (Ocam) da Escola de Comunicações e Artes (ECA). A apresentação será realizada no próximo sábado, 9 de dezembro, às 16 horas, no Centro de Difusão Internacional da USP. A Central Única das Favelas (Cufa) vai arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos novos para doação a comunidades carentes. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos online na plataforma appticket.

A concepção artística do programa é da Osusp, em mais uma produção que marca o encontro de seus músicos profissionais com os jovens artistas da Ocam. A regência é do maestro Gil Jardim, diretor de ambas as orquestras. No ano passado, a confraternização teve como convidado o cantor Chico César.

O repertório traz a música popular brasileira com obras de Gilberto Gil, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Caetano Veloso, Chico César, Siba Veloso, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci e da própria Juçara Marçal, além da clássica Sinfonia nº 9, Op.95, também conhecida como Sinfonia Do Novo Mundo, de Antonín Dvořák.

Indicada ao Grammy Latino em 2022 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o álbum “Delta Estácio Blues”, Juçara Marçal debutou em show com orquestra em uma apresentação com a Osusp no último mês de novembro. Na ocasião, ela destacou a honra em ver seus arranjos preparados pela Orquestra: “Isso é inusitado para minha vida”.

Renato Braz, que traz na bagagem mais de dez álbuns, participações em festivais por todo o país e shows ao lado de músicos como Luiz Melodia e Ney Matogrosso, salienta que é “uma experiência única cantar no meio de uma orquestra maravilhosa, com músicos de excelência e arranjos tão inspirados”.

O cantor e violonista destaca a ação para além da música: “Me sinto honrado por participar de tão nobre ação. Iniciativas como esta deveriam servir como exemplo para outras orquestras na construção de uma consciência mais elevada sobre o nosso papel na sociedade como cidadãos”.

Solidariedade

A CUFA, Central Única das Favelas, participa pela segunda vez do evento. “O ano passado foi incrível, conseguimos arrecadar mais de uma tonelada de alimentos e muitos brinquedos”, comemora o coordenador da unidade regional da CUFA no centro de São Paulo, Marcelo Cavanha. Ele ressalta que “essa iniciativa é muito importante neste período tão difícil, com o território ainda vulnerável pós-pandemia, em especial no final do ano, onde as crianças estarão recebendo brinquedos e as famílias o seu alimento”. As doações serão distribuídas para as favelas do Jardim São Domingos, do Jardim Ibirapuera e para as ocupações na região central da cidade.

A pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, Marli Quadros Leite, destaca a importância da devolutiva à sociedade. “Fico muito feliz em contar com Juçara Marçal e Renato Braz. Do ponto de vista social, o evento é muito relevante porque é solidário.”

O maestro Gil Jardim endossa ao dizer “pretendemos finalizar esse ano sublinhando esta iniciativa e repetindo que o bem-estar coletivo está entre nossas metas. Ser solidário é tudo o que queremos nesse momento”.

Marli destaca ainda que “a USP está afinada com princípios que lhe são caríssimos, como o combate a fome, o suprimento de necessidades básicas, a solidariedade, a responsabilidade social, o engajamento comunitário, a conscientização para a necessidade de doações e evidentemente o estímulo à cultura e à arte”.

Serviço

A apresentação do Natal Solidário na USP 2023 será realizada no sábado, 9 de dezembro, às 16 horas, no Centro de Difusão Internacional da USP, que fica na Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 – campus Butantã, com lotação de 845 lugares. O evento gratuito é realizado em conjunto pelas orquestras Osusp e Ocam com a participação de Juçara Marçal e Renato Braz. A orquestra recomenda a doação de alimentos não perecíveis e brinquedos novos como campanha solidária para a Central Única das Favelas. As doações serão distribuídas no Jardim São Domingos, Jardim Ibirapuera e ocupações na região central da cidade.

Os ingressos podem ser retirados antecipadamente na plataforma appticket no link:

https://appticket.com.br/concerto-natal-solidario-osusp