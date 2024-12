Natal pet: ‘Cãonetone’ se torna sucesso para ceia de pets em MG

Em Uberaba, um hotel pet se prepara para uma ceia de Natal especial que promete encantar tanto os animais quanto seus tutores. O evento já tem data marcada e incluirá a divertida tradição do “aumigo secreto”.

A importância dos animais de estimação nas famílias é inegável. Reconhecendo isso, a veterinária Lais Campoi Paschoal deu início a uma iniciativa que rapidamente se popularizou na região do Triângulo Mineiro, garantindo que os pets possam participar das festividades natalinas.

O cardápio elaborado para essa ocasião não deixa a desejar: entre as delícias estão panetones, petiscos e cookies, todos preparados com ingredientes naturais como ovo, farinha de arroz integral e alfarroba. Os cuidados com a saúde dos animais são prioridade, e as receitas são especificamente formuladas para atender às necessidades nutricionais dos cães.

No Peludos Hotelzinho Pet, sob a direção de Anna Carolina Salge, a ceia se tornou um evento aguardado anualmente. Há quatro anos, ela realiza essa festa para os hóspedes caninos, que este ano contará com pelo menos 36 cães de diferentes raças e tamanhos. A celebração será transmitida ao vivo, permitindo que os tutores compartilhem desse momento especial.

“Os pets são considerados verdadeiros membros da família. Aqui, todos os chamam de filhos”, afirma Anna Carolina. Ela observa que os animais parecem perceber a atmosfera festiva e ficam entusiasmados com as surpresas preparadas para eles.

Além disso, as receitas são elaboradas com ingredientes selecionados para garantir que tudo seja seguro e nutritivo para os pets. Lais destaca que até os brigadeiros são feitos com alfarroba em vez de chocolate, assegurando uma opção saudável.

Histórias emocionantes também surgem desse amor pelos pets. Elida Beatriz Resende Silva Garcia compartilha que seu cachorro Teddy enfrentou problemas de alergia, mas melhorou após a inclusão de alimentação natural na dieta. Para o Natal, Elida já planeja encomendar panetones especiais, desejando que Teddy participe da ceia familiar.

O vínculo afetivo entre tutores e seus animais se fortalece através dessas iniciativas, refletindo um carinho genuíno que se manifesta em cada detalhe da ceia. “Ele é meu filho de quatro patas”, diz Elida com um sorriso ao falar sobre Teddy.

Esse tipo de celebração não apenas proporciona alegria aos animais como também une famílias em torno do amor por seus pets. Em Uberaba e nas cidades vizinhas, cada vez mais tutores se juntam a esse movimento que transforma o Natal em uma verdadeira festa familiar, onde todos – incluindo os amigos peludos – têm seu lugar garantido à mesa.