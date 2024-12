Natal nos restaurantes tem tradição e novidades no menu de fim de ano

Com a proximidade do Natal e as tradicionais confraternizações de fim de ano, os restaurantes da Região já se preparam para receber os clientes com gastronomia especial. Segundo o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), os restaurantes, os cardápios e as decorações trazem o espírito natalino.

Os estabelecimentos que trabalham com ceia de Natal produzem um menu personalizado. “O objetivo é agradar os paladares daqueles que prezam pela tradição quanto dos que buscam algo inovador. De qualquer forma, sempre alertamos aos associados para se prepararem para a demanda”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

Reservados – As reservas antecipadas são recomendadas, especialmente para a noite de 24 de dezembro. “Dessa forma, os restaurantes podem se programar tanto na produção da cozinha quanto no atendimento. Afinal, celebrar com boa comida e em boa companhia é o que torna a data marcante”, considera o dirigente.

Segundo o Sehal, a Região oferece desde restaurantes renomados com preços mais elevados aos que criam opções acessíveis para celebrar o Natal. E ainda os estabelecimentos que optam pelo delivery natalino que aceitam encomendas de ceias completas, entregues frescas e prontas para servir.

“De uma forma ou de outra, o Natal nos restaurantes do ABC oferece o melhor da culinária com a magia dessa data especial. Seja em um jantar intimista ou em uma festa animada, há opções para todos os gostos e estilos”, conclui o dirigente.

Nesta época, a atmosfera dos restaurantes ganha atenção especial com luzes, árvores e o repertório natalino ajudam a compor o clima. Alguns estabelecimentos, têm investido em espaços kids-friendly, permitindo que os pequenos também aproveitem a data enquanto os adultos desfrutam da refeição.

Corporativo – Além de famílias e amigos em celebrações especiais, o fim de ano traz eventos corporativos e confraternizações. Os restaurantes da Região reservam espaços preferidos para empresas, grupos de amigos e famílias que aproveitam a variedade gastronômica e as opções de ambientes para encerrar o ano com as tradicionais celebrações.