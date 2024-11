“Natal no Parque” é o tema da decoração do ParkShopping São Caetano

A data mais mágica do ano está chegando no ParkShopping São Caetano, que inaugura no dia 8 de novembro a decoração com o tema “Natal no Parque”, inspirado nos antigos parques de diversões. Com a temática ‘vintage’, esse ano teremos como atração principal uma roda gigante de 7 metros, com capacidade para 12 crianças, na Praça de Eventos.

Além disso, teremos a grande árvore de Natal com 12 metros de altura, iluminada e enfeitada com bolas de texturas variadas, laços e flocos de neve em vermelho e branco. Complementando a atmosfera lúdica, o parque temático também oferece diversão para a criançada como o Jogo de Argolas, a Boca do Boneco de Neve, a Xícara maluca, brinquedo gira-gira acessível e um Escorregador Trenzinho, resgatando a nostalgia das brincadeiras clássicas.

O “Natal no Parque” funcionará até o dia 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. No dia 24 de dezembro, o horário de funcionamento será das 9h às 18h, e no dia 31 de dezembro, das 10h às 16h. O ingresso para a roda gigante é gratuito, basta resgatar no APP Multi.

Na área externa, as árvores e palmeiras estarão iluminadas, e as fachadas do shopping ganharão cascatas de luzes e strobos, criando um espetáculo de luz para todos os visitantes.

Chegada do Papai Noel: Um dos momentos mais esperados, a chegada do bom velhinho, ocorrerá no dia 10 de novembro. O evento começará com uma Parada Natalina às 15h, que receberá o Papai Noel no shopping em grande estilo. Em seguida, às 16h, ele tomará seu lugar no trono, pronto para receber os pedidos e sorrisos das crianças. E os pets também terão um trono especial para fotos, proporcionando uma experiência completa para as famílias que desejam registrar esse momento com seus animais de estimação. A programação especial da chegada contará também com resgate de algodão doce, pipoca e docinhos gratuitamente no APP Multi, das 12h às 20h.

SERVIÇO

“Natal no Parque” ParkShopping São Caetano

Atividades: Roda Gigante, Boca do Boneco de Neve, Jogo de Argolas, Xícara Maluca e Gira-Gira acessível e Escorregador Trenzinho. O ingresso para a roda gigante é gratuito, basta resgatar no APP Multi.

Período: 08/11 a 31/12

Chegada do Papai Noel: 10/11. A parada natalina acontece às 15h e a chegada ao trono às 16h. Programação especial para a chegada das 12h às 20h com carrinhos de algodão doce, pipocas e docinhos.

Papai Noel: 10/11 a 24/12 – Segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 12h às 20h | Localização: piso L2, em frente a Cacau Show

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.