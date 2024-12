Natal no Metrô vai oferecer músicas, feirinha gastronômica e oficina de artesanato na estação República

O Metrô de São Paulo preparou uma experiência inesquecível para celebrar o Natal. De 17 a 19 de dezembro, das 11h às 19h, na estação República (da Linha 3-Vermelha), os passageiros terão à disposição atrações musicais e oficina de artesanato, além da feirinha de Natal para aproveitar a gastronomia e comprar presentes e lembranças sem sair da estação.

Feirinha de Natal

Uma charmosa feirinha com barracas exclusivas, com marcas autorais e produtos diferenciados para as compras de Natal, além de deliciosas comidinhas.

O evento, realizado em parceria com a “Feira do Bem”, tem como objetivo melhorar a experiência do passageiro no uso do Metrô, criando também facilidades para as compras sem sair do trajeto. Também vai colaborar trazendo público para as áreas centrais que contam com outras atrações de Natal. Além disso, poderá registrar esse momento especial com a máscara de trem que está no local.

Atrações Musicais com artistas do Projeto Música no Metrô

Um palco temático também foi montado para receber diversas apresentações vibrantes de artistas do projeto “Música no Metrô”, além da Banda dos Seguranças do Metrô, já conhecida pelos passageiros.

Como parte da programação, o público poderá assistir aos shows do Vitão DemodÊ, Drana e Kimai, Los Gitanos de Havanna, Banda Oceanic, Coral Raízes e Tim Max (confira abaixo a programação).

O Projeto Música no Metrô faz parte de uma iniciativa para dar visibilidade a artistas independentes, com disseminação de diversos estilos musicais e a regularização de apresentações nas estações.

Oficina de Cartões de Natal e artesanato

O público poderá soltar a imaginação e personalizar cartões natalinos, com acompanhamento de monitores. Também poderá participar da oficina de artesanato. Todos os artigos confeccionados poderão ser levados para casa.

Coral de Natal

Das 18h às 19h30, uma apresentação do Coral Raízes promete emocionar em público que estiver passando pela República.

Confira os horários das atrações musicais

Terça-feira, 17/12 – FESTIVAL no Palco da BSM – Especial Natal

16h – Vitão DemodÊ (música popular) (confirmado)

17h – Drana e Kimai (mpb e rap) (confirmado)

18h30 – BSM

Quarta-feira, 18/12 – Seu sons nos trilhos

16h – Los Gitanos de Havanna (pop rock) (confirmado)

17h – Banda Oceanic (mpb) (confirmado)

19h30 – Coral Raízes (Músicas DO NATAL) (confirmado)

Quinta-feira, 19/12 – Seu sons nos trilhos

17h – Tim Max (mpb) (confirmado)

18h- Metrô Arte (especial natal)