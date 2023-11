Natal no Litoral Plaza encanta com personagens da ‘Looney Tunes’

O Natal é uma época mágica e o Litoral Plaza, maior polo de compras e lazer da Baixada Santista e que este ano celebra 25 anos de história, inovou mais uma vez na decoração. Com o tema “Looney Tunes”, o mall une gerações por meio de personagens icônicos, como Pernalonga, Patolino, Papa-léguas, Coiote, entre outros.

Localizado na Praça de Eventos, a decoração licenciada e aberta ao público possibilita que famílias e amigos registrem momentos especiais e tirem ‘selfies’ para recordar desta época mágica, especialmente perto da árvore com mais de 6 metros de altura. Além, claro, de uma dinamite que completa o cenário.

“Este ano trouxemos um tema que une gerações. A escolha dos personagens da ‘Looney Tunes’ de forma inédita na região foi feita pensando em proporcionar uma experiência nostálgica para os adultos e ao mesmo tempo encantar as crianças com esses personagens atemporais”, destaca a gerente de marketing do mall, Jannine Bastos.

Papai Noel – A magia do Natal no Litoral Plaza fica completa com a presença do bom velhinho. Os pequenos podem entregar suas cartinhas e tirar fotos com o Papai Noel até o dia 24 de Dezembro. Ele atenderá a criançada de segunda a sábado, das 14h às 17h e das 18h30 às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 17h e das 18h30 às 22h.

O shopping fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1.511, Praia Grande, São Paulo.

Serviço

‘Natal Looney Tunes no Litoral Plaza Shopping’

Data: Até 24 de Novembro

Horários: segunda a sábado, das 14h às 17h e das 18h30 às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 17h e das 18h30 às 22h.

Onde: Praça de Eventos do empreendimento