Natal no Botafogo Praia Shopping

O Natal vai começar em grande estilo no Botafogo Praia Shopping, que prepara uma festa encantadora para marcar a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina de 2024. O evento, que acontecerá no dia 3 de novembro (domingo), promete ser um dia repleto de magia e diversão para toda a família. Com início marcado para o 14h, a festa contará com atividades para as crianças, pipoca, algodão doce, brincadeiras temáticas e um emocionante show com chuva de prata e banda, celebrando a chegada do bom velhinho ao shopping.

O Papai Noel chegará de carro pela entrada principal, sendo recebido com muita alegria pelos pequenos e suas famílias, além da animação da banda. Ele fará um percurso festivo até o 3º piso, onde ficará disponível para fotos gratuitas com as crianças. As famílias poderão trazer seus próprios celulares e registrar o momento especial. A decoração natalina, inspirada na temática clássica de Natal, terá árvores, guirlandas e luzes de LED em cores vibrantes e doces, criando uma atmosfera acolhedora, perfeita para celebrar o espírito do Natal.

Após sua chegada triunfal, o Papai Noel ficará disponível para fotos no 3º piso do shopping até o dia 24 de dezembro, proporcionando momentos mágicos para todas as famílias que visitarem o Botafogo Praia Shopping durante a temporada de Natal. O trono do Papai Noel ficará em um espaço com vista para o Pão de Açúcar e a Enseada de Botafogo. O bom velhinho também estará disponível para fotos com os melhores amigos das famílias, os pets, com o Troninho Pet.

Entre os dias 3 de novembro e 23 de dezembro, o Papai Noel estará disponível das 14h às 20h, com uma pausa de uma hora. Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o horário será especial, com o bom velhinho atendendo o público das 12h às 17h, com intervalos curtos de 15 minutos para descanso.

Brincadeiras Natalinas

Além da chegada do Papai Noel, o Botafogo Praia Shopping preparou uma série de atividades especiais para entreter as crianças ao longo do dia. Entre 14h e 17h, o Foguinho, mascote do shopping, conduzirá uma programação lúdica e interativa para diferentes faixas etárias. As oficinas serão desenvolvidas no 3º piso (próximo ao Werner).

Para as crianças de 6 a 12 anos, as equipes trarão jogos de desafio como Jockey Pow, Semáforo, Corrida do Enfeite e outras brincadeiras natalinas. Já os pequenos de até 5 anos participarão de atividades que incluem uma encantadora Cantata de Natal e brincadeiras lúdicas utilizando a transformação de objetos. As atividades recreativas têm vagas limitadas e a participação será garantida mediante inscrição no aplicativo do Botafogo Praia Shopping.

Outro destaque da programação é o Ateliê, com oficinas de meias e de biscoitos natalinos, realizadas em sessões ao longo da tarde. As crianças poderão se divertir decorando seus próprios biscoitos, em uma atividade que promete despertar a criatividade e trazer ainda mais diversão ao evento. Cada sessão será limitada a 15 participantes, e o ateliê funcionará em cinco horários diferentes ao longo do dia, das 14h às 16h50, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar.