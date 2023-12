Natal na Sala, com Coro da Osesp e solistas, será transmitido ao vivo

E chegamos ao fim de mais uma Temporada Osesp! Intitulada Sem Fronteiras, a programação teve início em março deste ano (um pouco antes, em fevereiro, realizamos alguns concertos na pré-Temporada) e agora chega à sua última semana com duas apresentações: nesta quarta (20/dez) e quinta-feira (21/dez), às 19h30, o Coro da Osesp, a Orquestra Acadêmica da Osesp , formada por alunos de nossa Academia de Música, e os cantores solistas Valquíria Gomes, Regiane Martinez, Solange Ferreira, Jabez Lima e Sabah Teixeira, sob a regência do Maestro Preparador William Coelho, apresentam Natal na Sala, um programa temático que inclui a cantata Nun komm, der Heiden Heiland [Vinde agora, Salvador dos gentios], de Johann Sebastian Bach; o concerto grosso Fatto per la Notte di Natale, de Corelli; e o Gloria de Vivaldi.

Vale lembrar que os ingressos para os dois dias já estão esgotados, mas a apresentação de quinta (21) será transmitida ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

A Cantata BWV 61 foi composta em 1714 para a corte de Weimar, na qual Johann Sebastian Bach [1685-1750] era organista e mestre de capela. A ocasião era o primeiro domingo do Advento — época que marca o início do ano religioso para os cristãos —, que celebra a vinda de Jesus semanas antes do Natal. O texto da obra é de Erdmann Neumeister, pastor e letrista de hinos contemporâneo de Bach. O compositor também incluiu na cantata dois hinos luteranos do século XVI: no início, aquele que intitula a peça, Nun komm der Heiden Heiland [Vinde Agora, Salvador dos Gentios], de Martinho Lutero; no final, Wie schön leuchtet der Morgenstern [Como Brilha Lindamente a Estrela da Manhã], de Philipp Nicolai.

O concerto grosso Fatto per la Notte di Natale foi, provavelmente, uma encomenda do cardeal Pietro Ottoboni, patrono de Arcangelo Corelli [1653-1713], para ser estreada em um concerto natalino no Palácio Apostólico do Vaticano em 1690. Sua publicação só aconteceria em 1714, em uma coleção de 12 peças do gênero. O concerto tem seis movimentos ao invés dos quatro usuais, mas essa característica é mascarada pelo fato de os dois primeiros e os dois últimos, respectivamente, serem tocados de forma interligada. O último movimento, Pastoral, evoca sonoridades campestres e alude à ambiência do presépio.

A obra Gloria RV 589, de Antonio Vivaldi [1678-1741], foi escrita, provavelmente, em 1715. A partitura, contudo, ficou desaparecida por dois séculos, sendo redescoberta na década de 1920 e editada por Alfredo Casella, com adaptações consideráveis — o que, à época, era uma prática comum. A reestreia aconteceu em 1939, na versão modificada, e somente em 1957 a obra foi ouvida novamente em sua versão original, como a conhecemos hoje, no Primeiro Festival de Música Coral Barroca, no Brooklyn College, em Nova York.

O programa Natal na Sala tem o apoio do Itaú por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

SERVIÇO

20 de dezembro, quarta-feira, às 19h30

21 de dezembro, quinta-feira, às 19h30 – Concerto Digital

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: R$ 39,60 (valor inteiro) – Esgotados

Bilheteria (INTI): neste link