Natal Magnifique Jardim Pamplona Shopping oferece oficina “Cookie in Class, By Mr. Cheney”

O Natal Magnifique já chegou no Jardim Pamplona Shopping e, além de encontrar o Papai Noel para fotos e participar de várias atividades divertidas, as crianças ainda podem participar da “Cookie in Class, By Mr. Cheney”. São oficinas que acontecem entre os dias 1 e 17 de dezembro, sempre entre 14h e 20h e com sessões de 45 minutos.

Na ação, que é uma parceria com o Mr. Cheney, primeira rede de franquias de cookies e sobremesas tipicamente americanas, as crianças colocam a mão na massa em aulas gourmet de decoração de cookies, feitos com ingredientes artesanais e macios por dentro e crocantes por fora. Enquanto os pequenos se divertem, participam ao mesmo tempo de uma contação de histórias e ainda atividades de pintura.

“Esta Natal do Jardim Pamplona Shopping está muito especial, preparamos um espaço com programação para as famílias que vai muito além das compras, cheio de diversão e novas experiências”, conta Raquel Sciammarella, coordenadora de marketing do Jardim Pamplona Shopping.

Para Élida Paiva, fundadora e diretora de produto do Mr. Cheney, “os cookies combinam muito com o Natal, ajudando a gerar lembranças ainda mais saborosas do período. As oficinas vão proporcionar uma experiência ainda mais próxima e divertida as crianças!”.

Natal Magnifique Jardim Pamplona Shopping

A programação do Natal Magnifique também convida toda família para patinar no gelo na “Pamplona On Ice” e as crianças para uma visita ao Papai Noel e curtir o parque “Mundo dos Insetos”.

E as surpresas do Natal Magnifique não terminam por aí, este ano, pela primeira vez o Jardim Pamplona Shopping realiza um sorteio de um carro Volkswagen T-Cross novinho. A cada R$ 700 em compras os clientes ganham um cupom para concorrer e, além disso, na primeira troca, serão presenteados com uma caixa de cookies da Mr. Cheney (limitado a uma caixa por CPF e disponibilidade de estoque).

Serviço

Jardim Pamplona Shopping

Endereço:Rua Pamplona, 1704, Jardim Paulista – SP

Site do Jardim Pamplona Shopping

Programação completa Natal Magnifique: Jardim Pamplona Shopping | Eventos

Cookie in Class, By Mr. Cheney

De 1 a 17 de dezembro de 2023

Sexta a domingo, das 14h às 20h (sessões de 45 minutos)

Permitido para crianças de 3 a 12 anos, inscrições pela internet clicando aqui ou no local.

Pamplona On Ice

Local: Estacionamento Térreo Jardim Pamplona Shopping

Tel: (11) 3882.0130

Ingresso: R$ 50 (30 minutos) ou R$ 80 (1 hora), cliente ganham 20% de desconto no valor do ingresso a cada R$ 300 em compras.

Horário funcionamento: das 12h às 22h

Parque Mundo dos Insetos

Local: Piso 2 do Jardim Pamplona Shopping

Ingresso:

De 1 a 15 miniutos: R$ 30

De 16 a 30 minutos: R$ 35

De 31 a 60 minutos: R$ 60

Horário funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h, Domingo das 12h às 20h.

Crianças portadoras de necessidades especiais têm 50% de desconto e será recomendado estarem acompanhadas de um adulto responsável.

Idade máxima: 13 anos.

Importante: crianças de até 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável durante toda a brincadeira.

Promoção Comprou-Ganhou-Concorreu:

Juntando R$ 700 em compras, o cliente ganha uma caixa com cinco cookies Mr Cheney, presente limitado a uma unidade por CPF e disponibilidade do estoque.

A cada R$ 700 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a um carro T-Cross Sense da Volkswagen, sem limitação de número de cupons.