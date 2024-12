Natal Mágico transforma Ribeirão Pires em um destino imperdível; Confira o evento que cativa corações.

Neste sábado, 7 de dezembro, Ribeirão Pires iniciou as celebrações do “Natal Mágico” com um evento de tirar o fôlego, atraindo tanto moradores quanto visitantes. Organizado pela Prefeitura Municipal e apoiado pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires (ACIARP), o evento reuniu milhares de pessoas no Paço Municipal e pelas ruas centrais da cidade. O momento mais aguardado do dia foi a cerimônia de acendimento das luzes natalinas, seguida por um desfile temático e a chegada do Papai Noel.

Desfile

O desfile contou com carros alegóricos que partiram do Complexo Ayrton Senna e atravessaram as principais vias da cidade. Um destaque especial foi o túnel iluminado na Rua Felipe Sabbag, que se transformou em um ponto de encontro para famílias e amigos. O público presente nas ruas foi contagiado pelo clima festivo, repleto de cores e luzes, além da atmosfera mágica proporcionada pelas decorações natalinas.

Cultura

A festividade também teve um enfoque cultural, destacando talentos locais. A programação começou com apresentações do coral da Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde, seguidas pela Combo da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP) e pelo Coral da Escola Estadual Dom José Gaspar. Durante a tarde, a Orquestra de Violeiros do Centro de Referência ao Idoso (CRI) se apresentou, junto com os grupos Coral São José e EnCanto, acompanhados pela cantora Laura Szot Dib.

Outro ponto alto foi a encenação do balé “Quebra-Nozes” por artistas locais, que emocionou o público presente. A animação ficou por conta da Bandinha, que encerrou o dia cultural com uma apresentação cheia de energia. Entre as atrações para as crianças, o ilusionista Ossamá Sato conquistou a plateia com seus truques de mágica.

Jesuíno Santos, pai do jovem Lucas, expressou sua emoção ao ver seu filho se apresentar pela primeira vez no Coral São José. “Os pais ficam mais nervosos que os filhos. Ele estava tão animado quanto nós. É emocionante vê-lo cantar diante de tantas pessoas”, compartilhou.

O evento é uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Ribeirão Pires e ACIARP, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e do Proac – Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado.

Paralelamente às festividades natalinas, a cidade sediou a Exposição da Rota do Cambuci, um projeto criado em 2009 para conservar esse fruto típico da Mata Atlântica e valorizar a cultura regional. Agricultores e produtores artesanais apresentaram seus produtos derivados do cambuci, como geleias e licores, vindos de municípios como São Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra.

Gabriela Mazini, expositora de Parelheiros, destacou a organização impecável do evento. “Participamos anualmente do Circuito do Cambuci, mas este Natal Mágico superou expectativas. O público tem sido muito acolhedor”, afirmou.

Para aqueles que não puderam comparecer no primeiro dia, o “Natal Mágico” continua neste domingo, 8 de dezembro, a partir das 12h. O dia contará com apresentações de diversas escolas de dança locais, performance do Sexteto Musical e a aguardada chegada do Papai Noel no trenzinho. O balé “Quebra-Nozes” retornará ao palco para encerrar as comemorações com chave de ouro.