Natal mágico encanta visitantes no Mauá Plaza Shopping com inclusão e solidariedade

O espírito natalino invadiu o Mauá Plaza Shopping no último domingo, 17 de novembro, em uma celebração que encantou visitantes de todas as idades. A abertura da temporada de Natal trouxe uma decoração temática deslumbrante, inspirada em “O Mágico de Oz“, transformando o shopping em um universo mágico repleto de inclusão, solidariedade e momentos inesquecíveis.

A festa de abertura foi um verdadeiro sucesso, com banda ao vivo, personagens encantadores, cortejo natalino e distribuição de mimos e guloseimas, além da tão aguardada chegada do Papai Noel, que emocionou o público ao proporcionar momentos inesquecíveis para crianças, jovens, adultos e até mesmo para animais de estimação.

A magia do Natal está presente no Mauá Plaza Shopping com uma decoração encantadora, que inclui uma imponente árvore de 13 metros de altura e cenários interativos, perfeitos para fotos e momentos inesquecíveis. Produzido pela 2a1 Cenografia, a ambientação foi planejada para encantar todas as idades. Entre as novidades, o trono Pet Friendly permite que os animais de estimação participem das fotos natalinas, tornando a experiência ainda mais especial para toda a família.

Árvore do Bem: solidariedade e inclusão

Mais uma vez, o Mauá Plaza Shopping reforça seu compromisso social com a campanha “Árvore do Bem”, que este ano busca apadrinhar 30 crianças e 50 jovens entre 13 e 16 anos em situação de vulnerabilidade. Cada apadrinhado é representado por um cartão disponível na árvore, contendo um QR Code que conecta o padrinho via WhatsApp para facilitar o processo. Os kits de Natal incluem roupas, sapatos e um presente especial e podem ser entregues no SAC do shopping até 11 de dezembro. Como forma de agradecimento, os padrinhos recebem um voucher de estacionamento gratuito.

Espaço Sensorial: Natal acessível para todos

O Mauá Plaza se posiciona como o primeiro shopping do Brasil a oferecer um espaço sensorial dedicado a pessoas neurodivergentes. Com um ambiente cuidadosamente planejado para ajustar luzes, sons e texturas, o espaço garante uma experiência inclusiva e acolhedora, permitindo que todos aproveitem as atrações natalinas com conforto e segurança.

Programação

Decoração de Natal: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Trono do Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. No dia 24/12, das 10h às 16h.

Árvore do Bem: De 19/11 a 11/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Local: Mauá Plaza Shopping – Av. Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá. Entrada gratuita.

O Natal do Mauá Plaza Shopping combina criatividade, emoção e solidariedade, oferecendo um ambiente mágico e acolhedor para toda a família.