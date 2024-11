Natal Mágico em Ribeirão Pires promete encantamento e solidariedade

Ribeirão Pires se prepara para receber o Natal Mágico, uma celebração repleta de encantamento e solidariedade organizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires em parceria com o Programa de Ação Cultural (PROAC), a ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires), a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, unidades de ensino locais e a EMARP – Escola Municipal de Artes. Com programação diversificada, o evento promete levar alegria para moradores e visitantes nos dias 7 e 8 de dezembro.

A magia do Natal tomará conta dos principais pontos da cidade, como o Paço Municipal, a Rua Felipe Sabbag, o Jardim Japonês e a Vila do Doce, que receberão decorações especiais com iluminação temática e ornamentos natalinos. A cerimônia de acendimento das luzes, marcada para o dia 7 de dezembro, às 19h, será um dos momentos mais aguardados da celebração, seguida pelo tradicional Desfile de Natal e pela chegada do Papai Noel.

Com atividades planejadas para todas as idades, o Natal Mágico oferece espetáculos teatrais, corais, feiras de artesanato e apresentações artísticas de escolas públicas e particulares. Um dos destaques será a encenação do clássico “Quebra-Nozes”, realizada pela EMARP em dois horários: sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

A feira de artesanato e a feira de produtos feitos com Cambuci, fruto típico da região, também serão atrações imperdíveis. Para os apaixonados pela gastronomia local, o Festival do Cambuci, realizado no Paço Municipal, complementará a experiência natalina.

Mais do que iluminar a cidade e aquecer os corações com o espírito natalino, o Natal Mágico também é uma oportunidade para promover a solidariedade. A entrada nos eventos é gratuita, somente com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, enquanto as rações serão doadas a abrigos de animais e organizações protetoras.

Programação detalhada:

Sábado, 7 de dezembro

– 14h: Apresentação de escolas locais

– 16h: Combo EMARP (música instrumental)

– 17h: Apresentação de escolas locais

– 18h: Coral da EMARP e apresentação do CRI

– 19h: Acendimento das luzes e Desfile de Natal (chegada do Papai Noel)

– 20h: Espetáculo “Quebra-Nozes” (EMARP)

– 20h: Apresentação da bandinha no Túnel

Domingo, 8 de dezembro

– 14h: Apresentação de escolas locais

– 17h: Sexteto musical

– 19h: Espetáculo “Quebra-Nozes” (EMARP)

Serviço – Natal Mágico

– Quando: 7 e 8 de dezembro

– Onde: Rua Felipe Sabbag e Paço Municipal de Ribeirão Pires

– Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração