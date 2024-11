Natal mágico em Campos do Jordão

A cidade de Campos do Jordão, situada na Serra da Mantiqueira e reconhecida como a mais alta do Brasil, está em plena preparação para a temporada natalina, que tem início marcado para amanhã, dia 8 de novembro. Estima-se que aproximadamente 1,2 milhão de turistas visitem a região durante este período festivo, representando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A cidade se consolida, assim, como um dos principais destinos brasileiros para as celebrações de Natal.

O evento, conhecido por sua grandiosidade e diversidade de atrações, traz este ano uma programação especial que inclui desde decorações temáticas a eventos culturais. No Parque Capivari, a decoração exclusiva inspirada na Turma da Mônica promete ser um dos pontos altos, contando com uma escultura monumental da personagem Mônica e uma árvore de Natal com 15 metros de altura. Além disso, espetáculos de luzes sincronizados com música enriquecerão a experiência dos visitantes.

A Fundação Lia Maria Aguiar também contribuirá significativamente para o clima natalino da cidade com seus espetáculos. O Núcleo de Música abrirá sua programação com “Melodias Inesquecíveis”, seguido pelo Núcleo de Teatro com a apresentação autoral “Ele é o Amor”. Já o Núcleo de Dança encerra as festividades com o espetáculo “Dom Quixote”. Os detalhes das apresentações podem ser acessados no perfil oficial da fundação no Instagram ou no site flma.org.br.

Outro destaque é o Circuito das Árvores de Natal, organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão em parceria com a Meta Iluminação. O circuito será inaugurado em 15 de novembro e contará com 150 árvores iluminadas na Praça Pinho Bravo, marcando os 150 anos da cidade. As árvores mais bonitas serão escolhidas por votação popular, oferecendo premiações aos vencedores.

Os entusiastas do esporte poderão participar da Corrida Iluminada de Natal em 21 de dezembro. Com opções de corrida e caminhada, o evento também oferece uma prova especial para animais de estimação. As atividades terão início na Praça São Benedito às 16h30.

Sidney Isidro, presidente do Conselho Municipal de Turismo, ressaltou o engajamento da comunidade local na organização das festividades, destacando a importância de criar um ambiente acolhedor e memorável para todos os visitantes. “Queremos proporcionar uma experiência inesquecível e mágica nesta época tão especial do ano”, afirmou.

Campos do Jordão se prepara para oferecer aos turistas uma experiência inigualável em meio à deslumbrante paisagem serrana, reafirmando seu apelo como destino natalino por excelência no Brasil.